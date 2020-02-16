“صفوة” يوقع اتفاقية مع مدرسة “القيم التفاعلية”

عمان- وقع بنك صفوة الإسلامي، مؤخراً، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مدرسة القيم التفاعلية، يقوم بموجبها بتوفير منتج السوار الذكي Safwa Smart لطلبة المدرسة، والذي يمنحهم فرصة سداد قيمة مشترياتهم داخل المقصف إلكترونياً، ويغنيهم عن حمل النقد، وذلك تحت متابعة الأهل، وبالتالي منح المتعاملين به تجربة مصرفية مميزة.

وقد وقع الاتفاقية من جانب بنك صفوة الإسلامي، رئيسه التنفيذي سامر التميمي، فيما وقعها من جانب مدرسة القيم التفاعلية المشرف العام الدكتور يزن عبده. وتعد هذه الشراكة، الأولى التي يوقعها البنك ضمن مبادرته “نحو مدرسة خالية من النقود”، والتي سيسعى لتعزيزها مستقبلاً بإبرام المزيد من الشراكات مع مدارس أخرى، لتعميم التجربة وتعزيز التحول نحو الدفع الإلكتروني، الأمر الذي سيسفر عن تعزيز الاشتمال المالي في المملكة.

وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في بنك صفوة الإسلامي، سامر التميمي: “فخورون جداً بهذه الشراكة التي تعد حجر الأساس لشراكات مستدامة ومثمرة مع مدارس أخرى ونقطة انطلاق لشمول أكبر شريحة ممكنة من أبناء الوطن والتي تتمثل في الصغار والشباب في الخدمات المالية الإلكترونية في ظل التحوّل الرقمي الذي يشهده العالم. ونأمل بهذه الخطوة بأن نقدم تجربة مصرفية فريدة من نوعها للطلبة وذويهم؛ حيث سيكون بإمكانهم إدارة المصاريف بكفاءة، وغيرها من الميزات التي تسهل تفاصيل الحياة”.

وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال المشرف العام لمدرسة القيم التفاعلية الدكتور يزن عبده: “نتشرف بهذه الشراكة مع بنك صفوة الإسلامي الذي سطر خلال الأعوام العشرة الماضية تميزاً رائعاً، وسعداء بأن نبدأ بمعيته وضع أدوات الحياة المالية المبسطة بين يدي أولياء الأمور والطلبة في مدرستنا القيم التفاعلية، وكذلك نعلم أبناءنا الطرق الحديثة في التعامل المالي من خلال الحلول المالية التي يقدمها البنك للمدارس”.