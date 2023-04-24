“صقور الأردن” في المستوى السابع.. وتحديد آلية سحب “القرعة المحددة” لمونديال السلة

خالد تيسير العميري



عمان- يترقب عشاق كرة السلة الأردنية، إجراء مراسم قرعة نهائيات كأس العالم 2023 لكرة السلة، والتي ستسحب عند الساعة 2:30 من عصر يوم السبت 29 نيسان “أبريل” الحالي، في العاصمة الفلبينية “مانيلا”، بحضور مندوبي المنتخبات المتأهلة.

وتقام البطولة العالمية في ثلاث دول، وهي: اليابان والفلبين وأندونيسيا “استضافة مشتركة”، وسط مشاركة 32 منتخبا يمثلون قارات، آسيا وأوقيانوسيا وإفريقيا وأوروبا والأميركيتين، خلال الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.

ويمثل “صقور الأردن” في مراسم قرعة المونديال، أمين السر العام م.نبيل أبو عطا والمدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، والتي سيتم على إثرها الإفصاح عن خطة إعداد المنتخب الوطني ومعرفة هوية المنتخبات التي سيواجهها في مشاركته الثانية تواليا والثالثة في تاريخه.

سكولا يتواجد في القرعة

مع تزايد فصول الإثارة وبدء العد التنازلي لقرعة كأس العالم، التي ستعرف المنتخبات المتأهلة خلالها هوية منافسيها في المونديال، أعلن الحساب الرسمي للإتحاد الدولي “فيبا”، أن أسطورة الأرجنتين والسفير العالمي لمونديال 2023، لويس سكولا، سيكون حاضرا على المسرح للمساعدة في إجراء عملية سحب القرعة إلى جانب عضو مجلس الإدارة المركزي ورئيس لجنة اللاعبين في “فيبا” ديرك نوفيتسكي، حيث يعتبر سكولا ثاني أفضل هداف في كأس العالم بعد مشاركته في 5 نسخ سابقة مع “راقصي التانغو” وبواقع 41 مباراة، ليكون بذلك أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في المحفل العالمي.

كما ستشهد القرعة، عرضا غنائيا لفنانة “الهيب هوب” العالمية، الأميركية ساويتي، الحائزة على جوائز متعددة بألحانها الجذابة، في عرض مشترك مع المغنية الحائزة على جائزة الفنان الذهبي وجائزة الموسيقى العالمية، سارة جيرونيمو، إلى جانب المغني والممثل بيلي كروفورد.

وسيحضر الحفل، سفراء محليون من الدول المضيفة، حيث ستكون ملكة جمال الكون للعام 2018 والمغنية وعارضة الأزياء الفلبينية من أصول أسترالية كاتريونا جراي إلى جانب العضو السابق في المنتخب الفلبيني لكرة السلة تينوريو، كما سيتواجد أسطورة كرة السلة اليابانية تاكيهيكو أوريمو وصانع الترفيه الأندونيسي رافي أحمد، في القرعة التي ستنقل فعالياتها عبر قناة “فيبا” على موقع التواصل الإجتماعي “يوتيوب”.

فرحة لاعبي المنتخب الوطني بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم – (أرشيفية)

تحديد نظام وآلية القرعة

وزع الاتحاد الدولي لكرة السلة، المنتخبات الـ 32 المشاركة في المونديال على 8 أوعية وبواقع 4 منتخبات في كل وعاء، بناء على مراكزهم في التصنيف الدولي الأخير، مع استثناء منتخبات الفلبين وأميركا وسلوفينيا وكندا لأسباب تتعلق بالاستضافة وأخرى تجارية.

وتواجد المنتخب الوطني في الوعاء السابع إلى جانب منتخبات، اليابان وأنغولا وساحل العاج، بعد حلوله في المركز 33 عالميا والثاني عربيا والخامس آسيويا برصيد 342.4 نقطة في التصنيف الأخير الصادر عن “فيبا”، فيما ضم المستوى الأولى منتخبات، الفلبين وإسبانيا وأميركا وأستراليا، واستقرت منتخبات، فرنسا وصربيا وسلوفينيا وليتوانيا في المستوى الثاني، ومنتخبات اليونان وايطاليا وألمانيا والبرازيل في المستوى الثالث، ومنتخبات كندا وفنزويلا والجبل الأسود وبورتوريكو في المستوى الرابع.

وجاءت منتخبات، إيران وجمهورية الدومينيكان وفنلندا ونيوزيلندا في المستوى الخامس، ومنتخبات الصين ولاتفيا والمكسيك وجورجيا في المستوى السادس، ومنتخبات لبنان ومصر وجنوب السودان والرأس الأخضر في المستوى الثامن.

وطبقا لنظام القرعة، فقد تم تحديد آلية سحب المجموعات، الأولى والثالثة والخامسة والسابعة من المنتخبات المتواجدة في الأوعية (1 و3 و5 و7)، فيما سيتم اختيار منتخبات المجموعات، الثانية والرابعة والسادسة والثامنة من المنتخبات المتواجدة في الأوعية (2 و4 و6 و8).

وسيتم وضع المنتخب الفلبيني على رأس منتخبات المجموعة الأولى، بصفته مضيف فرق المجموعة في “مانيلا” إلى جانب كون الفلبين مستضيفة المرحلة النهائية أيضا، فيما سيتم وضع المنتخب الأميركي على رأس فرق المجموعة الثالثة التي ستلعب في الفلبين لأسباب تجارية، على أن يتم وضع منتخب سلوفينيا على رأس المجموعة السادسة لأسباب تجارية تتعلق باللعب في العاصمة اليابانية “طوكيو”، فيما سيتم وضع المنتخب الكندي على رأس فرق المجموعة الثامنة والأخيرة لأسباب تجارية تتعلق باللعب في العاصمة الأندونيسية “جاكرتا”.

ولن يسمح للمنتخب الوطني عند سحب القرعة “المحددة” بالتواجد في مجموعة تضم إلى جانبه إيران من فرق الوعاء الخامس أو الفلبين من فرق الوعاء الأول، ما يعني أن خياراته من فرق المجموعتين ستكون محصورة بين منتخبات، إسبانيا وأميركا وأستراليا “وعاء 1″، جمهورية الدومينيكان وفينلندا ونيوزيلندا “وعاء 5″، إلى جانب إحدى منتخبات، اليونان وإيطاليا وألمانيا والبرازيل من “وعاء 3”

وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني، على أن تلعب الفرق صاحبة الترتيب الثالث والرابع بين فرق مجموعتها في دور تحديد المراكز من 17 إلى 32 وبمعدل مباراتين ترتيبيتين لكل فريق، مرورا بالدور ربع النهائي، ثم دور تحديد المراكز من 5 إلى 8، قبل الشروع في الدور نصف النهائي ودور تحديد المركزين الخامس والسادس، انتهاء بدور تحديد المركز الثالث “الميدالية البرونزية” والدور النهائي.

مشوار المنتخب إلى المونديال

استهل المنتخب الوطني مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم يوم 26 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2021، حيث فاز على السعودية ذهابا في عمان (68-61) قبل أن يخسر إيابا في جدة (64-72)، ثم فاز ذهابا على لبنان (74-63) وأندونيسيا (94-64)، وخسر أمام لبنان إيابا في بيروت (70-89) وجدد فوزه على أندونيسيا (77-52)، ليجمع 10 نقاط وضعته في وصافة مجموعته الثالثة، خلف لبنان المتصدرة برصيد 11 نقطة، وحلت السعودية ثالثة برصيد 9 نقاط، وتذيلت أندونيسيا الترتيب بـ6 نقاط.

واندمج المنتخب الوطني مع فرق المجموعة الأولى بالدور الثاني من التصفيات، والتي ضمت منتخبات: نيوزيلندا والفلبين والهند، حاملا نقاطه التي جمعها في الدور الأول مع شطب نتائجه أمام أندونيسيا، أسوة بالمنتخبين اللبناني والسعودي المتأهلين عن المجموعة الثالثة إلى جانبه، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعد استبعاد كوريا الجنوبية من المجموعة الأولى التي اندمجت مع فرق المجموعة الثالثة.

وبدأ “صقور الأردن” مهمته الحقيقية نحو المونديال من النافذة الرابعة في 25 آب (أغسطس) من العام 2022، حيث فاز على الهند (80-64) وخسر أمام نيوزيلندا (72-100)، وفي النافذة الخامسة خسر من الفلبين (66-74) وفاز على نيوزيلندا (92-75)، قبل أن يعلن عن تأهله الثاني تواليا والثالث في تاريخه عبر الفوز على الهند (98-63) والفلبين (91-90) في النافذة السادسة والأخيرة من مشوار التصفيات، بحلوله رابعا في مجموعته برصيد 16 نقطة.