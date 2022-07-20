منتخب السلة يتغلب على إيران ويبلغ نصف نهائي كأس آسيا

عمان – الغد – تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا في نسختها الثلاثين، بفوزه على المنتخب الإيراني بنتيجة 91-76، في لقاء جمعهما اليوم على صالة “إستورا سينايان” بجاكرتا، ضمن منافسات الدور ربع نهائي.

وسيلتقي “صقور الأردن” في الدور نصف النهائي الذي ينطلق السبت، مع الفائز من مواجهة المنتخب الصيني ونظيره اللبناني.

وبرز المجنس الأميركي دار تاكر في اللقاء من جانب المنتخب الوطني، بتسجيله 29 نقطة مع 6 متابعات و4 تمريرات وسرقة للكرة بفاعلية 32، يليه أحمد الدويري بـ “الدبل دبل” مع تسجيله 15 نقطة و10 متابعات و4 تمريرات و3 ستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 27، ثم فريدي إبراهيم بتسجيله 23 نقطة مع 3 متابعات و4 تمريرات و3 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 21.

في المقابل، برز حامد حدادي من جانب المنتخب الإيراني محققا “الدبل دبل” بتسجيله 19 نقطة مع 16 متابعة و3 تمريرات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 28، يليه محمد جمشيدي بتسجيله 23 نقطة مع 5 تمريرات وستيل بفاعلية 16، ثم بهنام يخشلي بتسجيله 18 نقطةمع 5 متابعات و3 تمريرات بفاعلية 14.