“صقور الأردن” يتخطى “الفلسطيني” ويقترب من بلوغ نهائيات آسيا

خالد العميري

عمان – تغلب المنتخب الوطني لكرة السلة، على شقيقه المنتخب الفلسطيني بنتيجة 88-77 (الشوط الأول 42-33)، في لقاء جمعهما مساء السبت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن النافذة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2021 في أندونيسيا.

ويبحث “صقور الأردن” عن تحقيق الفوز في مواجهة لا تقبل نتيجتها القسمة على اثنين، عندما يلتقي مع المنتخب الكازاخستاني عند الساعة السابعة من مساء الأحد، في صالة الأمير حمزة، في مباراة ستحدد ملامحها بشكل كبير هوية الفريق المتصدر للمجموعة السادسة، خصوصا وأن فوز المنتخب الوطني سيضمن له تأهله بشكل رسمي إلى نهائيات كأس آسيا، علما أنه سبق له وأن تغلب على منتخب كازاخستان في صالة “جيكبي جيك” بالعاصمة “نور سلطان” بنتيجة (71-68).

وقفز المنتخب الوطني إلى المركز الثالث في ترتيب منتخبات المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، مع تراجع سريلانكا إلى المركز الأخير برصيد 5 نقاط، فيما حافظ المنتخب الفلسطيني على المركز الثاني “مؤقتا” برصيد 7 نقاط، خلف المتصدرة كازاخستان برصيد 9 نقاط.

إلى ذلك، عزز المنتخب السعودي آماله في التأهل المباشر بعد تحقيقه فوزا مثيرا على نظيره المنتخب السوري بعد التمديد لوقت إضافي بنتيجة (79-77)، فيما فاز المنتخب الإيراني على نظيره المنتخب القطري بنتيجة (84-46)، في مباراتين أقيمتا في المكان ذاته أمس أيضا، عن ضمن المجموعة الخامسة من النافذة الأخيرة للتصفيات.

الأردن 88 فلسطين 77

أسند المدير الفني للمنتخب الوطني مروان معتوق مهمة صناعة اللعب إلى فريدي ابراهيم وسانده أمين أبو حواس وسامي بزيع على الأطراف، وتولى أحمد حمارشة مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب محمد شاهر، فيما اعتمد الصربي ماركو فيليبوفيتش المدير الفني للمنتخب الفلسطيني على اللاعب جمال ميالة في ضبط الإيقاع وسانده المجنس كيندال دايكس وتامر حبش على الأطراف، مع تولي الشقيقين سليم وسني سكاكيني مهمة المتابعة والتسجيل تحت السلتين.

واعتمد مدرب المنتخب الفلسطيني على دفاع المنطقة، ليحصل لاعبي المنتخب الوطني على الحرية المطلقة في التصويب من خارج القوس، فسجل أحمد حمارشة 9 نقاط متتالية مع سلتين لمحمد شاهر وفريدي ابراهيم سبقتها ثلاثية لجمال ميالة، ومع اعتماد “صقور الأردن” على الدفاع الضاغط، فقد المنتخب الفلسطيني الكرة في أكثر من مناسبة، رغم محاولة مدربه الصربي التحول لدفاع “مان تو مان”، والاعتماد بشكل كلي على قدرات المجنس كيندال، كما نوع المنتخب الوطني من أساليب الهجوم وزج بالعملاق أحمد الدويري ومالك كنعان ويزن الطويل بدلا من شاهر وبزيع وأبو حواس، ليسجل الدويري بطريقة “الدنك الساحق” مرتين، مع نقطتين من اختراق مميز لفريدي، لتنتهي الفترة الأولى بتقدم المنتخب الوطني (21-18).

وبدأ المنتخب الوطني الفترة الثانية معتمدا على دفاع المنطقة كما هو حال المنتخب الفلسطيني، ما أربك حسابات المدرب مروان معتوق ومكّن “الفلسطيني” من العودة في اللقاء، خصوصا مع إراحة “ضابط الإيقاع” فريدي، ليسجل سني سكاكيني 4 نقاط من رميتين حرتين وسلة، رد عليها الدويري بسلتين من اختراقين هجوميين، ومع عودة فريدي بدلا من كنعان، تحسن شكل الأداء مجددا ونجح بإضافة سلة من اختراق مميز، ليرد عليه تامر حبش بثلاثية.

وتسبب دفاع المنطقة الذي فرضه المنتخب الفلسطيني برفع مستوى التوتر للاعبي المنتخب الوطني، حيث حصل الدويري على خطأين متتاليين، أحدهما لسوء السلوك، إلا أن “صقور الأردن” واصلوا سيطرتهم على الفترة الثانية واخترقوا دفاع فلسطين من مختلف المحاور، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل بالاعتماد على فرديات كيندال وفريدي، انتهت الفترة الثانية بتقدم المنتخب الوطني على الفلسطيني بنتيجة (21-15) والتي مكّنته أيضا من حسم نتيجة النصف الاول لصالحه بفارق 9 نقاط (42-33).

وواصل المنتخب الوطني أفضليته مع بداية الفترة الثالثة، رغم تنوع الأداء الدفاعي للمنتخب الفلسطيني، فتبادل حمارشة وحبش وبزيع ودايكس والدويري التسجيل من مختلف الأماكن، في الوقت الذي استثمر فيه المنتخب الفلسطيني بطء لاعبي المنتخب الوطني في بناء الهجمات، ليصطاد سلة “صقور الاردن” بسلسلة من السلات المتنوعة عبر الهجوم المرتد، ومع تبادل عملية التسجيل، انتهت الفترة الثالثة بتقدم المنتخب الوطني على إيقاع ثلاثية سامي بزيع بنتيجة (27-22) وبفارق 14 نقطة في النتيجة الإجمالية (69-55).

وسرع المنتخب الوطني من وتيرة اللعب مع دخول أحمد عبيد ودوران الكرة بشكل جيد، فيما كان فريدي يتسلل ويصطاد سلة فلسطين مع معاناة أبو حواس من الحظ السيئ، في الوقت الذي كان فيه بزيع مميزا على الشقين الدفاعي والهجومي، وأمام افضلية “صقور الأردن” مع انخفاض منسوب اللياقة البدنية لفلسطين، حسم المنتخب الوطني الفترة الأخيرة لصالحه (22-19) معتمدا على أكبر قدر ممكن من اللاعبين البدلاء، ليفوز في النتيجة النهائية (88-77).

وبرز أحمد حمارشة من جانب المنتخب الوطني، محققا “الدبل دبل” بتسجيله 16 نقطة مع 10 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة، يليه أحمد الدويري بتسجيله 20 نقطة و6 متابعات و5 تمريرات، فيما برز المجنس كيندال دايكس من جانب المنتخب الفلسطيني بتسجيله 31 نقطة و7 متابعات و5 تمريرات وسرقتين للكرة، يليه سني سكاكيني بتسجيله 23 نقطة و9 متابعات و10 تمريرات وسرقة للكرة.