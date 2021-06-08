“صقور الأردن” يتخطى المنتخب القطري تحضيرا لـ”نافذة التصفيات”

خالد العميري

عمان- حقق المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، فوزا مثيرا على نظيره المنتخب القطري بنتيجة 69-57 (الشوط الأول 45-26)، في لقاء ودي جمعهما أول من أمس على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في إطار تحضيرات المنتخبين لاستكمال مشوارهما في النافذة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2021 في أندونيسيا.

ويحتضن الأردن مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة في نافذة التصفيات خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 حزيران (يونيو) الحالي، وسيخوض خلالها “صقور الأردن” ثلاث مواجهات رسمية، إلى جانب استضافة مباراتي الذهاب والإياب لمنتخبي غوام وهونغ كونغ عن المجموعة الثالثة في نافذة التصفيات، يومي 13 و15 حزيران (يونيو) الحالي على صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.

واعتمد المدير الفني للمنتخب الوطني مروان معتوق، على فريدي إبراهيم لضبط الإيقاع وصناعة اللعب بمساندة من اللاعبين سامي بزيع وأمين

أبو حواس على الأطراف، فيما تولى “القائد” أحمد حمارشة مهمة اللم والمتابعة تحت السلتين إلى جانب “العملاق” محمد شاهر.

وقال المدير الفني مروان معتوق، في حديثه لـ”الغد”: “ثقتنا كجهاز فني كبيرة باللاعبين، بدأ المستوى يرتفع والفريق ينسجم، لكننا ما نزال ننتظر، أن يؤدوا واجبهم على أكمل وجه، لقد قمنا بتجربة 15 لاعبا على فترات المباراة، وتحسن شكل الفريق كثيرا في الشقين الدفاعي والهجومي على خلاف ما حدث بالمباراة الماضية، لكنني واثق بأنهم يستطيعون تقديم الأفضل”.

وفرض “صقور الأردن” أفضليته مع بداية المباراة أمام “العنابي”، منهيا الربع الأول لصالحه (24-16)، ثم واصل المنتخب الوطني تقدمه وحسم الربع الثاني (21-10)، منهيا الشوط الأول لصالحه بنتيجة (45-26)، فيما شهد الشوط الثاني تحسنا لافتا للمنتخب القطري، الذي تخلف عن المنتخب الوطني بفارق نقطة في الربع الثالث (13-14)، قبل أن يحسم الربع الأخير لصالحه بنتيجة (18-10)، إلا أنها لم تمنع فوز “صقور الأردن” بالنتيجة الإجمالية للمباراة (69-57).

وشهدت المباراة إشراك مجموعة من اللاعبين الشباب، يأتي في مقدمتهم الشاب محمود الهزايمة، الذي أضاف أول نقطتين له في تاريخ مشاركته الودية أو الرسمية مع المنتخب الوطني خلال 3 دقائق و19 ثانية لعب، إلى جانب إبراهيم حماتي وخالد أبو عبود وغيث الفرج وأيمن خالد ومحمود درويش، فيما لم يحظ اللاعب نادر أحمد بأي دقائق لعب خلال المباراة استنادا إلى رؤية الجهاز الفني، الذي فضل إراحته وإتاحة المجال أمام تجربة اللاعبين الشباب. وبدوره، فرض فريدي إبراهيم -الذي توّج الموسم المنقضي بلقبي الدوري الممتاز وكأس كومهو مع فريق النادي الأهلي- نفسه نجما للمباراة الثانية تواليا من جانب المنتخب الوطني بتسجيله 22 نقطة و3 متابعات و6 تمريرات حاسمة وسرقة للكرة بفاعلية (23)، يليه أمين أبو حواس بتسجيله 14 نقطة ومتابعتين وسرقتين للكرة.

ومن المقرر أن يكون “صقور الأردن” خاض آخر اختباراته الودية التحضيرية في مواجهة متجددة أمام المنتخب السعودي -الذي حسم المواجهة الأولى لصالحه (89-69)- في وقت متأخر أمس، تمهيدا للدخول في “الفقاعة الصحية” بوقت لاحق اليوم، ضمن البروتوكول الصحي المتعارف عليه من قبل الاتحاد الآسيوي، والمتضمن عزل الوفود المشاركة كافة قبل 72 ساعة على انطلاقة نافذة التصفيات.

ويستهل “صقور الأردن” مشواره في النافذة الأخيرة من التصفيات بمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة السابعة من مساء يوم السبت 12 حزيران (يونيو) الحالي على صالة الأمير حمزة، ثم يلاقي المنتخب الكازاخستاني يوم الأحد 13 منه على الصالة نفسها وبالتوقيت ذاته في مباراة سيبحث خلالها المنتخبان عن ضمان صدارة المجموعة، قبل أن يختتم المنتخب الوطني مشواره بمواجهة متجددة مع “الفلسطيني” يوم الاثنين 14 منه في التوقيت نفسه.