“صقور الأردن” يتغلب على الفلبين ويتجه الى نصف نهائي بطولة الملك عبدالله

عمان – حقق المنتخب الوطني لكرة السلة فوزه الثالث في بطولة كأس الملك عبدالله الثاني المقامة في نسختها العاشرة في عمان.

وتغلب المنتخب الوطني اليوم على نظيره الفلبيني بـ84 نقطة مقابل 72 نقطة.

هذا ويتجدد لقاء المنتخب الوطني بنظيره الفلبيني غدا السبت ضمن نصف نهائي البطولة. وعلى صعيد آخر وقبيل انطلاق مباراة اليوم حضر اللاعب الوطني الأردني المتوج حديثاً بالميدالية الفضية للتايكواندو في أولمبياد طوكيو صالح الشرباتي، لمُوازرة منتخب الصقور في مباراته مع المنتخب الفلبيني ضمن مباريات كأس الملك العاشرة 2021، بالإضافة الى تكريمه من قبل اتحاد السلة.

–(بترا)