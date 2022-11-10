“صقور الأردن” يخسر رهان الفلبين في تصفيات “مونديال السلة”

خالد تيسير العميري



عمان- تعرض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، إلى الخسارة أمام نظيره المنتخب الفلبيني بنتيجة 74-66، (النصف الأول 41-37)، في لقاء جمعهما، الخميس، بصالة الأمير حمزة، ضمن منافسات النافذة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023 في اليابان وأندونيسيا والفلبين “استضافة مشتركة”.

وسيلتقي المنتخب الوطني مع نظيره المنتخب النيوزيلندي يوم بعد غد، بنفس الصالة والتوقيت، في ختام مشواره بالنافذة الخامسة من التصفيات، علما أن بعثة نيوزيلندا من المقرر أن تكون قد وصلت إلى المملكة فجر اليوم.

واستمر “صقور الأردن” في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، والفلبين في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، وجاءت السعودية في المركز الخامس برصيد 9 نقاط بفوزها على الهند (85-54)، والتي واصلت تذيلها الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما تتصدر نيوزيلندا ترتيب فرق المجموعة برصيد 12 نقطة، تليها لبنان ثانية برصيد 11 نقطة، علما أنه من المفترض أن يكونا قد تلاقيا في مواجهة متأخرة من أمس.

الفلبين 74 الأردن 66

بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء معتمدا على حيوية فريدي إبراهيم في صناعة الألعاب بإسناد من المجنس الأميركي دار تاكر وسامي بزيع حول القوس، مع تولي زيد عباس وأحمد الدويري مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما اعتمد مدرب الفلبين شوت رييس على الخماسي، اغولار وبوغوي وسكوتي تومسون ودوايت راموس وكاي سوتو.

وجاءت بداية المباراة قوية من جانب لاعبي المنتخب الوطني، حيث رد تاكر والدويري وبزيع بثلاث سلات متنوعة على سلة بوغوي من اختراق هجومي، ليتقدم “الصقور” مبكرا (7-2)، قبل أن يسجل تومسون وسوتو وبوغوي ثلاث سلات من داخل القوس، ليرد تاكر بسلة من عيار النقاط الثلاث، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، حسم المنتخب الفلبيني الفترة الأولى لصالحه بفارق نصف سلة (21-20).

وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الثانية، التي افتتحها بيريز للفلبين بنقطتين من رميتين حرتين مع ثلاثية لبوبي باركس وسلة لبوبي ايرام من المسافة المتوسطة، قبل أن يسجل هاشم عباس سلتين من اختراقين هجوميين مع نقطتين من رميتين حرتين لسامي بزيع وسلة ثلاثية وأخرى من داخل القوس لبزيع، ليتقدم المنتخب الوطني (33-28)، ما دفع مدرب الفلبين رييس لطلب وقت مستقطع وإعادة ترتيب أوراقه، لكن ذلك لم يمنع تاكر والدويري من مواصلة طرق سلة الفلبين، ليتقدم المنتخب الوطني في نتيجة النصف الأول (41-37)، بعدما حسم الفترة الثانية (21-16).

واستهل المنتخب الفلبيني الفترة الثالثة بسلة من المسافة البعيدة للاعبه سوتو، قبل أن يتبادل بوغوي وتاكر وباركس واغولار التسجيل من خط الرميات الحرة، ليضيف فريدي سلة من اختراق هجومي، ومعها شهد النصف الثاني من الفترة الثالثة ارتفاعا في معدل ارتكاب لاعبي الفلبين لـ”التيرن أوفر”، والذي لم يستغله لاعبي المنتخب الوطني بعدما صاموا لفترة طويلة عن التسجيل كسرها الدويري بسلتين من اختراقين هجوميين، ليرد راموس بسلة من المسافة البعيدة، ثم أضاف تاكر سلة من اختراق هجومي مميز، لكنها لم تمنع الفلبين من استعادة التقدم في النتيجة الإجمالية (58-51) بعدما حسمت الفترة الثالثة لصالحها (21-10).

وبلغت الإثارة أعلى مستوياتها في بداية الفترة الأخيرة، فسجل كاي سوتو سلة من اختراق هجومي مع نقطة من رمية حرة، ليرد تاكر بنقطتين من رميتين حرتين مع سلة من اختراق هجومي ومثلها لبزيع من “الفاست بريك”، فيما كان بيريز يسجل سلتين للفلبين من المسافة المتوسطة، ثم انخفض أداء لاعبي المنتخب الوطني أمام الفلبين في النصف الثاني من الفترة الأخيرة، ليتناوب لاعبي الفلبين في الاستعراض والتسجيل بسلة “صقور الأردن”، الذين خسروا في النتيجة النهائية (74-66)، بعدما تفوقت الفلبين بصورة مطلقة وحسمت الفترة الرابعة لصالحها (16-15).

وبرز أحمد الدويري في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني محققا “الدبل دبل” بتسجيله 18 نقطة مع 16 متابعة و3 تمريرات وسرقتين للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 26، فيما كان سكوتي تومسون اللاعب الأبرز من جانب الفلبين بتسجيله 8 نقاط مع 13 متابعة و8 تمريرات وستيل بفاعلية 25.