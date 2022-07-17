“صقور الأردن” يرفع شعار الفوز في المواجهة رقم “19” أمام تايبيه اليوم

خالد العميري

عمان – يستأنف المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مشواره في النسخة الثلاثين من نهائيات كأس آسيا 2022، بمواجهة منتخب الصين تايبيه “تايوان”، عند الساعة الرابعة من مساء اليوم في صالة “إستورا سينايان” بجاكرتا، ضمن التصفيات المؤهلة للدور ربع النهائي.

ويسبق هذا اللقاء، إقامة مواجهة مهمة يخوضها “المضيف” المنتخب الإندونيسي مع المنتخب الصيني عند الساعة 1:30 ظهرا، لحساب الدور ذاته، حيث يترقب الشارع الرياضي المحلي نتيجة هذه المواجهة، والتي سيفقد فيها المنتخب الإندونيسي بخسارته، بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم، ما يبقي حظوظ “صقور الأردن” قائمة بقوة للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، فيما فوز إندونيسيا سيعقد من مهمة المنتخب الوطني ببلوغ المونديال.

وسيلتقي الفائز من مباراة المنتخب الوطني ونظيرته الصين تايبيه “تايوان” مع إيران – متصدر المجموعة الثالثة – في الدور ربع النهائي، والذي ينطلق يوم بعد غد، فيما سيلعب الفائز من مواجهة إندونيسيا والصين مع المنتخب اللبناني – متصدر المجموعة الرابعة – في الدور ذاته.

الأردن والصين تايبيه.. الخطأ ممنوع

يأمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة وسام الصوص، أن يكون صانع الألعاب فريدي إبراهيم في يومه المعتاد، وذلك لقيادة تحركات المجنس الأميركي دار تاكر، الذي سجل نقطة من رمية حرة مع تمريرة وستيل وبلوك شوت، في المباراة الأخيرة أمام السعودية، وبإسناد من “الهداف” أمين أبو حواس حول القوس، مع توقعات بعودة زيد عباس لتأمين منطقة العمق إلى جانب أحمد الدويري، في الوقت الذي يتواجد فيه أحمد الحمارشة ومحمد شاهر وسامي بزيع وهاشم عباس وأشرف الهندي ومالك كنعان ويوسف أبو وزنة على دكة البدلاء للمداورة مع الأساسيين.

من جانبه، أشاد المدير الفني لمنتخب الصين تايبيه تشارلي باركر بقوة المنتخب الوطني بدنيا وفنيا، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارة فريقه أمام الصين (80-95)، قائلا: “ستكون مواجهة متكافئة بعودة تشينج لي وكوان تشين لمعالجة مشكلة التصويب والرميات الحرة، واجهنا فرقا بقوة المنتخب الأردني، وسنقاتل حتى النهاية”.

ويعول منتخب الصين تايبيه على خبرات مجنسه ويليام ارتينو والجناح تينغ تشين لين، الذي سجل 30 نقطة مع متابعة و5 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 29 في مباراة الصين، إلى جانب يونغ تشو تشين وتسونغ هوانغ وبو تشو.

18 مواجهة رسمية وودية مع تايبيه

تحمل المواجهة المقبلة بين “الصقور” وتايبيه الرقم 19 على الصعيدين الودي والرسمي، منذ أول لقاء جرى بين المنتخبين يوم 12 أيلول (سبتمبر) من العام 1997، مرورا بآخر لقاء جمعهما أيضا يوم 19 تموز (يوليو) من العام 2019.

وخلال المواجهات السابقة، فاز المنتخب الوطني 11 مرة مقابل 7 مرات لمنتخب الصين تايبيه، ما يشير إلى أفضلية “الصقور” في ميزان المواجهات المباشرة.

ويحتل المنتخب الوطني المركز 39 عالميا و8 آسيويا برصيد 283.2 نقطة في آخر تصنيف عالمي للفيبا، فيما يحتل منتخب الصين تايبيه “تايوان” المركز 69 عالميا و11 آسيويا برصيد 144.1 نقطة.

تاريخ اللقاءات السابقة بين المنتخبين: