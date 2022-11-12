“صقور الأردن” يسعى لمصالحة الجماهير من بوابة نيوزيلندا

خالد تيسير العميري



عمان- يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، إلى استعادة توازنه ومصالحة جماهيره، عندما يستقبل نظيره المنتخب النيوزيلندي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في ختام مشواره بالنافذة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023.

ولحساب المجموعة ذاتها، يحل المنتخب الفلبيني ضيفا على نظيره المنتخب السعودي عند الساعة السابعة مساء، فيما تستقبل لبنان المنتخب الهندي عند الساعة التاسعة مساء، حيث كان المنتخب الوطني خسر مباراته الماضية أمام الفلبين بنتيجة (66-74)، فيما خسرت نيوزيلندا أمام لبنان (65-77)، وفازت السعودية على الهند (85-54).

وتتصدر لبنان جدول ترتيب فرق المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، متقدمة على نيوزيلندا بأفضلية فارق المواجهات، والتي جاءت ثانية بالرصيد النقطي نفسه، واللتان ضمنتا التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم، فيما تأتي الفلبين ثالثة برصيد 11 نقطة (تأهلت للمونديال لكونها من الدول المستضيفة إلى جانب اليابان وأندونيسيا)، فيما يحتل المنتخب الوطني المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وتأتي السعودية خامسة برصيد 9 نقاط، والهند سادسة برصيد 7 نقاط.

الأردن ونيوزيلندا.. تعويض ومصالحة

ينتظر أن يكون الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، قد عمل على معالجة شكل الأداء الفني المترهل الذي ظهر عليه “الصقور” أمام المنتخب الفلبيني في المباراة السابقة، إلى جانب مصالحة الجماهير الغاضبة والبقاء في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل للمونديال، وتجنب الدخول في أي حسابات معقدة أو انتظار هدايا من المنافسين.

ولن تخرج عملية صناعة الألعاب عن نطاق فريدي إبراهيم بإسناد من المجنس الأميركي دار تاكر وسامي بزيع حول القوس، مع استمرار الغياب المتوقع لأمين أبو حواس عن المواجهة للإصابة، فيما سيكون زيد عباس وأحمد الدويري مطالبان بتولي مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين. على أن يكون اللاعبون، هاشم عباس وأحمد حمارشة وكيدن نجداوي ومالك كنعان وأشرف الهندي ويوسف أبو وزنة ومحمد شاهر متاحين للتناوب مع الأساسيين طبقا لظروف المباراة.

في المقابل، يعول المدير الفني للمنتخب النيوزيلندي بيرو كاميرون على خبرات لاعبيه تايلور بريت وايثان روسباتش وتوهي ميلنر وجوردان نغاتاي وهايروم هاريس ودان فوتو وجوردان هنت وتاكيولا فهرينسون وريتشارد رودغر وأنزاك ريسوتو، لحسم اللقاء وتقديم عرض مشوق لتجاوز التعثر الأخير.

6 مواجهات سابقة بين الأردن ونيوزيلندا

تحمل المواجهة المقبلة بين “الصقور” ونيوزيلندا الرقم 7 على الصعيدين الودي والرسمي، حيث يشير ميزان المواجهات إلى تفوق نيوزيلندا بأربعة انتصارات مقابل انتصارين لـ “الصقور” منذ أول لقاء ودي جمعهما يوم 22 آب (أغسطس) من العام 2010، والذي فاز به المنتخب الوطني (65-62)، ثم التقى الفريقان بربع نهائي كأس آسيا يوم 17 آب (أغسطس) من العام 2017، وتغلبت نيوزيلندا بنتيجة (98-70).

وتبادل المنتخبان الفوز في التصفيات المؤهلة لكأس العالم (الصين 2019)، حيث فازت نيوزيلندا على الأردن (95-69) في لقاء أقيم يوم 29 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2018، قبل أن يتغلب المنتخب الوطني على نيوزيلندا (86-80) في لقاء الإياب الذي جمعهما يوم 24 شباط (فبراير) من العام 2019، كما فازت نيوزيلندا على “الصقور” بنتيجة (83-75)، في لقاء أقيم يوم 24 تموز (يوليو) من العام الحالي ضمن بطولة كأس آسيا، وفازت أيضا (100-72) في آخر لقاء جمعهما يوم 29 آب (أغسطس) الماضي ضمن تصفيات كأس العالم.