خالد العميري

عمان – تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، إلى نهائيات كأس آسيا 2021 في أندونيسيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، وذلك بعدما ضمن صدارة مجموعته السادسة بتكرار فوزه على المنتخب الكازاخستاني بنتيجة 80-70 (الشوط الأول 34-39)، في لقاء جمعهما أمس على صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن النافذة الأخيرة من التصفيات.

ورفع “صقور الأردن” رصيدهم إلى 8 نقاط في المركز الثاني “مؤقتا” ويتبقى لهم خوض مباراتين أمام فلسطين وسريلانكا، فيما بقيت كازاخستان في المركز الأول وبشكل مؤقت برصيد 10 نقاط من أربعة انتصارات وخسارتين لتضمن بطاقة التأهل المباشرة الثانية إلى النهائيات، بينما تأكد تواجد المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث للمنافسة على بطاقة الملحق برصيد 7 نقاط، مع 5 نقاط لسريلانكا متذيلة الترتيب.

ويختتم المنتخب الوطني مشواره في النافذة الأخيرة بمواجهة متجددة مع المنتخب الفلسطيني عند الساعة السابعة من مساء اليوم على صالة الأمير حمزة، فيما ما يزال موعد إقامة مباراته المؤجلة مع سريلانكا “غامضا”، بعد اعتذارها عن عدم خوض “فقاعة الأردن” بسبب تداعيات كورونا.

وبرز أحمد الدويري من جانب المنتخب الوطني في لقاء كازاخستان محققا “الدبل دبل” بتسجيله 26 نقطة و14 متابعة و4 تمريرات، يليه فريدي إبراهيم بتسجيله 12 نقطة ومتابعتين و5 تمريرات و3 سرقات للكرة ثم سامي بزيع بتسجيله 12 نقاط مع 3 متابعات و3 تمريرات وسرقتين للكرة، فيما برز بازين من جانب المنتخب الكازاخستاني محققا “الدبل دبل” بتسجيله 14 نقطة و10 متابعات و5 تمريرات وسرقة للكرة.

“صقور الأردن” يضمن الصدارة بالفوز على كازاخستان ويبلغ نهائيات كأس آسيا(صور)

“صقور الأردن” يضمن الصدارة بالفوز على كازاخستان ويبلغ نهائيات كأس آسيا(صور)

“صقور الأردن” يضمن الصدارة بالفوز على كازاخستان ويبلغ نهائيات كأس آسيا(صور)