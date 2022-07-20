“صقور الأردن” يفترس “النمور الإيرانية” ويضرب موعدا مع لبنان بنصف نهائي كأس آسيا

خالد العميري – بارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إنجاز المنتخب الوطني الأول لكرة السلة بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا في نسختها الثلاثين، للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بفوزه على المنتخب الإيراني بنتيجة 91-76 (النصف الأول 44-38)، في لقاء جمعهما أمس على صالة “إستورا سينايان” بجاكرتا، ضمن الدور ربع نهائي.

وقال سموه في مدونة نشرها عبر حسابه الرسمي على (انستغرام): “صقور الأردن.. رفعتوا راسنا”.

وسيلتقي “صقور الأردن” مع نظيره المنتخب اللبناني الذي تغلب على نظيره الصيني بنتيجة (72-69) في الدور نصف النهائي الذي يقام السبت، فيما ستلتقي أستراليا مع اليابان عند الساعة 1:30 من ظهر اليوم، تليها مواجهة كوريا الجنوبية ونيوزيلندا الساعة الرابعة عصرا في الدور ربع النهائي، لتحديد طرفي اللقاء الثاني في “المربع الذهبي” للبطولة الآسيوية.

وتفاعل الشارع الرياضي المحلي مع مجريات المباراة، مساندا ومشجعا لصقور الأردن، قبل أن يطلق العنان لافراحه بمناسبة هذا الفوز الثمين، المقرون بالرضى عن اداء المنتخب ونجومه.

وتابع الجمهور الأردني المباراة في المنازل والمقاهي، وسط تفاعل مع كل سلة في المباراة التي قدم خلالها اللاعبون عرضا متميزا.

الأردن 91 إيران 76

اعتمد المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص على فريدي إبراهيم في صناعة اللعب، بإسناد من أمين أبو حواس والمجنس الأميركي دار تاكر حول القوس، مع تولي زيد عباس وأحمد الدويري مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما اعتمد مدرب إيران سعيد أرماغاني على الخماسي، سجاد مشايخي وبنهام يخشلي ومحمد جمشيدي وأرسلان كاظمي وحامد حدادي.

وبدأ المنتخب الوطني اللقاء بجدية كبيرة في الدفاع، مستثمرا البطئ الهجومي لإيران، ومستغلا سرعات أبو حواس وفريدي بخطف الكرات والتسجيل، فسجل تاكر سلة من المسافة المتوسطة مع “دنك عنيف” لأبو حواس، ردا على سلة يخشلي، ثم قدم الدويري فاصلا من السلات عبر “التغميسة” مع تألق لافت لتاكر وأبو حواس وعباس وفريدي، منح “صقور الأردن” أفضلية حسم الفترة الأولى لصالحه (24-18).

وانخفض مستوى أداء لاعبي المنتخب الوطني في الفترة الثانية، نتيجة التبديلات دفعة واحدة، قبل أن يتدارك المدير الفني وسام الصوص الأمر بإعادة تاكر والدويري، ليتحسن الأداء مجددا، ويسجل المنتخب الوطني من كافة المحاور الممكنة عبر تاكر والدويري وفريدي وشاهر، ردا على السلات المتنوعة لراسول وجمشيدي وحدادي، ليحافظ المنتخب الوطني على تقدمه في نتيجة النصف الأول (44-38) مع تعادل الكفة في نتيجة الفترة الثانية (20-20).

ودخل المنتخب الإيراني باندفاع كبير في الفترة الثالثة، مستثمرا انخفاض الإيقاع الهجومي للاعبي المنتخب الوطني، فسجل حدادي سلتين من داخل وخارج القوس، قبل أن يسجل فريدي من خارج القوس، ثم عاد يخشلي ليسجل سلتين مع نقطة من رمية إضافية، ومع تبادل عملية التسجيل، تقدم المنتخب الإيراني في النتيجة الإجمالية (67-64) بعدما حسم الفترة الثالثة (29-20).

وعلى إيقاع ثلاثية سامي بزيع بدأت الفترة الرابعة، ليرد جمشيدي بسلة من نفس المسافة، قبل أن يستحضر فريدي وتاكر روح “الصقور” ويسجل كل منهما سلتين من داخل وخارج القوس، مع سلتين للدويري وشاهر من المسافة المتوسطة، وأمام أفضلية المنتخب الوطني، نجح “الصقور” بحسم الفترة الأخيرة لصالحهم (24-18)، ليفوز في النتيجة النهائية للمباراة (91-76).

وبرز المجنس الأميركي دار تاكر في اللقاء من جانب المنتخب الوطني، بتسجيله 29 نقطة مع 6 متابعات و4 تمريرات وسرقة للكرة بفاعلية 32، يليه أحمد الدويري بـ “الدبل دبل” مع تسجيله 15 نقطة و10 متابعات و4 تمريرات و3 ستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 27، ثم فريدي إبراهيم بتسجيله 23 نقطة مع 3 متابعات و4 تمريرات و3 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 21.

في المقابل، برز حامد حدادي من جانب المنتخب الإيراني محققا “الدبل دبل” بتسجيله 19 نقطة مع 16 متابعة و3 تمريرات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 28، يليه محمد جمشيدي بتسجيله 23 نقطة مع 5 تمريرات وستيل بفاعلية 16، ثم بهنام يخشلي بتسجيله 18 نقطة مع 5 متابعات و3 تمريرات بفاعلية 14.

الدويري: هذه البداية وسنقاتل للنهاية

أهدى لاعب ارتكاز المنتخب الوطني أحمد الدويري الانتصار على إيران إلى روح والده الراحل، مؤكدا: “الآن بدأنا وسنقاتل حتى النهاية”.

وقال الدويري في المؤتمر الصحفي: “استمعنا إلى تعليمات الجهاز الفني، واتبعنا تعليماته بشكل دقيق، وانتصرنا”.

الصوص: قتلنا “التيرن أوفر”

من جانبه، قال المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص على هامش المؤتمر الصحفي: “لن اتحدث كثيرا عن مجريات المباراة، بقدر ما سأتحدث بأن هذا الفريق كبير، وباستعادة روح الصقور وصلنا إلى هذه المرحلة”.

وتابع: “جئت هنا حتى أصل لهذه المرحلة ولأبعد من ذلك، لا أتابع السوشال ميديا كثيرا، أنا سعيد جدا بلاعبي فريقي، الذين طبقوا كل شيء”، مثمنا كذلك الدعم المطلق لاتحاد السلة، وتأمينهم كافة مقومات النجاح لمنتخب “الصقور”.

وأتم حديثه بالقول: “عملنا على قتل التيرن اوفر بعدما عانينا من ارتفاع نسبته، واستطعنا خفضه لنحو 11 تيرن اوفر، وهذا عدد جيد مقارنة بالماضي”.

لاعب المنتخب الوطني أحمد الدويري يسجل “دنك عنيف” بسلة إيران – (من المصدر) فرحة لاعبي المنتخب الوطني بالفوز على إيران – (من المصدر)