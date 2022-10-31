“صقور الأردن” يلاقي بشيكتاش التركي

خالد تيسير العميري – يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، آخر مبارياته الودية في معسكره التدريبي، الذي يقيمه في تركيا ويستمر حتى الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، عندما يلاقي مساء اليوم فريق بشيكتاش التركي، الذي ينشط بالدوري التركي، مساء اليوم.

وتغلب “صقور الأردن” على فريق بيزا بولز التركي بنتيجة (89-64)، فيما خسر أمام فريقي حارم سبور بنتيجة (86-94) وإسطنبول افنديليري بنتيجة (73-76)، في إطار تحضيراته لخوض النافذة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني إلى رفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبي “صقور الأردن”، تأهبا لمواجهة المنتخب الفلبيني يوم 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي عند الساعة 6 مساء بصالة الأمير حمزة، على أن يلتقي نيوزيلندا يوم 13 منه في المكان والتوقيت نفسهما.