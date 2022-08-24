“صقور الأردن” ينشد نقاط الهند في “رحلة الحلم” نحو بلوغ مونديال السلة

خالد العميري



عمان – يستأنف المنتخب الوطني الأول لكرة السلة “صقور الأردن” مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023، بمواجهة نظيره المنتخب الهندي عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، لحساب النافذة الرابعة.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في مجموعته الخامسة برصيد 6 نقاط، متساويا مع الفلبين التي جاءت رابعة بالرصيد النقطي نفسه، فيما تتصدر نيوزيلندا ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، ثم لبنان ثانية برصيد 7 نقاط، في الوقت الذي تحتل فيه السعودية المركز الخامس برصيد 5 نقاط، مع 4 نقاط لأندونيسيا وضعتها في المركز الأخير، علما بأن “الفيبا” قام بشطب نتائج فرق المجموعتين الأولى والثالثة مع منتخبي كوريا الجنوبية وأندونيسيا، بعد استبعاد كوريا، وتطبيقا لمبدأ المساواة بين فرق المجموعتين.

واندمج المنتخب الوطني وفرق مجموعته الثالثة مع منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم إلى جانبه منتخبات، نيوزيلندا ولبنان والفلبين والسعودية والهند، حيث ستتنافس فرق المجموعتين الخامسة والسادسة على 6 بطاقات للتأهل إلى كأس العالم، مع استثناء الفلبين واليابان لكونهما من الدول المستضيفة، إلى جانب أندونيسيا، التي ستكتفي بالإستضافة دون المشاركة.

وستتولى قناة الأردن الرياضية مهمة البث التلفزيوني للمباراة بتعليق مشترك بين سامر طه وزيد ساحوري، على أن تبث قناة “بي ان سبورتس 4” المباراة أيضا بتعليق عثمان القريني.

الأردن والهند.. الخطأ ممنوع

يدرك الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، أن تكرار إنجاز التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية تواليا والثالثة في تاريخه، يبدأ من محطة الهند، عبر كسب نقاطها الممكنة كافة، قبل أن يحل المنتخب الوطني ضيفا على نظيره النيوزيلندي يوم 29 من الشهر الحالي في تمام الساعة 10 صباحا في أوكلاند سيتي.

ومن المتوقع أن يتولى “الحيوي” فريدي إبراهيم عملية صناعة ألعاب المنتخب الوطني وتدوير الكرة مع “ماكينة التسجيل” أمين أبو حواس والمجنس الأميركي دار تاكر حول القوس، مع تولي زيد عباس وكيدن نجداوي مهمة تأمين منطقة العمق، التي يغيب عنها محمد شاهر للإصابة.

وسيكون البدلاء، سامي بزيع ومالك كنعان ويوسف أبو وزنة وأشرف الهندي وأحمد الحمارشة وأحمد الدويري متاحين للتناوب بناء على ظروف المباراة، إلى جانب الاستقرار على اختيار لاعب واحد من بين اللاعبين، محمود الهزايمة وهاشم عباس وخالد الظاهر، لاستكمال كشف الفريق، الذي من المقرر تسليمه لمراقبي “فيبا” في الاجتماع الفني الذي عقد بوقت متأخر أمس.

من جانبه، يعلم الصربي فيسلين ماتيتش المدير الفني للمنتخب الهندي، صعوبة مواجهته أمام المنتخب الوطني، خصوصا وأنه يضم في صفوفه كوكبة من اللاعبين الشباب، الذين تهدف الهند إلى إكسابهم الخبرات المتراكمة للمنافسة بهم على مستوى القارة الآسيوية، أمثال اللاعبين: برار وجوتي وراوات وبريغوفانشي ومانجوتا.

من سيضمن تأهله إلى المونديال؟

قد تشهد النافذة الرابعة من التصفيات، إعلان تأهل نيوزيلندا رسميا إلى كأس العالم، في حال حققت الفوز في مواجهتي السعودية و”صقور الأردن”، شريطة خسارة الهند إحدى مبارياتها أمام المنتخب الوطني أو لبنان، وخسارة السعودية كلتا مباراتيها أمام نيوزيلندا والفلبين.

كما من المتوقع أيضا أن تشهد النافذة الرابعة إعلان تأهل لبنان إلى كأس العالم، شريطة فوزها على الفلبين والهند، مع خسارة السعودية والهند لمباراتيهما في هذه النافذة.

ولا يمكن ضمان أي عملية تأهل للمنتخب الوطني أو السعودية أو الهند في النافذة الرابعة، ليتأجل الحسم إلى النافذة الخامسة المقرر إقامتها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في الوقت الذي تأهلت فيه الفلبين إلى كأس العالم كدولة مضيفة.