“صقور الأردن” يواجه أميركا واليونان ونيوزيلندا بمونديال السلة

خالد تيسير العميري

عمان – أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2023، والتي ستقام في الفلبين وأندونيسيا واليابان (استضافة مشتركة) خلال الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة والحديدية إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا.

وسحبت قرعة كأس العالم في العاصمة الفلبينية مانيلا أمس، حيث مثل “صقور الأردن” فيها، أمين السر العام . نبيل أبو عطا والمدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص.

وشارك في سحب القرعة، النجم الأرجنتيني السابق لويس سكولا، وعملاق ألمانيا ديرك نوفيتسكي الذي يشغل حاليا منصب رئيس لجنة اللاعبين في “فيبا”، فيما حضر عن طريق الفيديو، الاسباني بول غاسول والأميركي كارميلو انتوني.

وشهدت فعاليات القرعة، عرضا غنائيا لفنانة “الهيب هوب” العالمية الأميركية ساويتي، في عرض مشترك مع المغنية الحائزة على جائزة الفنان الذهبي وجائزة الموسيقى العالمية سارة جيرونيمو، والمغني والممثل بيلي كروفورد، كما تواجدت ملكة جمال الكون للعام 2018 والمغنية وعارضة الأزياء الفلبينية من أصول أسترالية، كاتريونا جراي، إلى جانب العضو السابق في المنتخب الفلبيني لكرة السلة تينوريو، وأسطورة كرة السلة اليابانية تاكيهيكو أوريمو وصانع الترفيه الأندونيسي رافي أحمد، كضيوف شرف عن الدول الثلاث المضيفة لمونديال السلة.

وقام الاتحاد الدولي لكرة السلة، بتوزيع المنتخبات الـ 32 المشاركة في المونديال على 8 أوعية وبواقع 4 منتخبات في كل وعاء، بناء على مراكزهم في التصنيف الدولي الأخير، مع استثناء منتخبات الفلبين وأميركا وسلوفينيا وكندا لأسباب تتعلق بالاستضافة وأخرى تجارية.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات، أنغولا وجمهورية الدومينيكان والفلبين وإيطاليا، فيما جاءت منتخبات، جنوب السودان وصربيا والصين وبورتريكو في المجموعة الثانية، مصر والمكسيك ومونتينيغرو وليتوانيا في المجموعة الرابعة، ألمانيا وفنلندا وأستراليا واليابان في المجموعة الخامسة، سلوفينيا والرأس الأخضر وجورجيا وفنزويلا المجموعة السادسة، إيران وإسبانيا وساحل العاج والبرازيل المجموعة السابعة، كندا ولاتفيا ولبنان وفرنسا المجموعة الثامنة.

وطبقا لنظام القرعة، سيتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني بشكل مباشر، على أن تلعب الفرق صاحبة الترتيب الثالث والرابع بين فرق مجموعتها في دور تحديد المراكز من 17 إلى 32 وبمعدل مباراتين ترتيبيتين لكل فريق، وهي المباريات المهمة من أجل تحديد هوية الفرق المتأهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024” عن كل قارة، أو الإنتظار إلى جولة حاسمة وصعبة من التصفيات.

وسيكون الدور ربع النهائي هو بداية دور خروج المغلوب، ثم دور تحديد المراكز من 5 إلى 8، قبل الشروع في الدور نصف النهائي ودور تحديد المركزين الخامس والسادس، انتهاء بدور تحديد المركز الثالث “الميدالية البرونزية” والمباراة النهائية.

وقال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان في تصريحات خاصة لـ”الغد” على هامش نتائج القرعة: “مجموعتنا قوية وكنا نأمل بمواجهات أفضل، مواجهة أميركا تسويقية للمنتخب واللاعبين، وأمامنا فرصة أمام اليونان ونيوزيلندا، وسنبدأ خطة التحضير التي ستتضمن مواجهة مع كندا ومنتخبات أوروبية”.

وكان المنتخب الوطني قد تواجد في الوعاء السابع إلى جانب منتخبات، اليابان وأنغولا وساحل العاج، قبل سحب القرعة، بعد حلوله في المركز 33 عالميا والثاني عربيا والخامس آسيويا برصيد 342.4 نقطة في التصنيف الأخير الصادر عن “فيبا”، فيما ضم المستوى الأولى منتخبات، الفلبين وإسبانيا وأميركا وأستراليا، واستقرت منتخبات، فرنسا وصربيا وسلوفينيا وليتوانيا في المستوى الثاني، ومنتخبات اليونان وإيطاليا وألمانيا والبرازيل في المستوى الثالث، ومنتخبات كندا وفنزويلا والجبل الأسود وبورتوريكو في المستوى الرابع.

وجاءت منتخبات، إيران وجمهورية الدومينيكان وفنلندا ونيوزيلندا في المستوى الخامس، ومنتخبات الصين ولاتفيا والمكسيك وجورجيا في المستوى السادس، ومنتخبات لبنان ومصر وجنوب السودان والرأس الأخضر في المستوى الثامن.

وطبقا للقرعة المحددة، فقد تم وضع المنتخب الفلبيني على رأس منتخبات المجموعة الأولى، بصفته مضيف فرق المجموعة في مانيلا إلى جانب كون الفلبين مستضيفة المرحلة النهائية أيضا، فيما تتم وضع المنتخب الأميركي على رأس فرق المجموعة الثالثة التي ستلعب في الفلبين لأسباب تجارية، ووضع منتخب سلوفينيا على رأس المجموعة السادسة لأسباب تجارية تتعلق باللعب في العاصمة اليابانية “طوكيو”، كما وضع المنتخب الكندي على رأس فرق المجموعة الثامنة لأسباب تجارية تتعلق باللعب في العاصمة الأندونيسية “جاكرتا”.

9 خسائر وفوز تاريخي

تلقى المنتخب الوطني 5 خسارات متتالية في مونديال تركيا العام 2010، حيث خسر بفارق نقطة أمام استراليا (75-76)، وبفارق 14 نقطة أمام أنغولا (65-79)، ثم خسر بقسوة أمام صربيا (69-112)، قبل أن يخسر رهان الأرجنتين (79-88) وألمانيا (73-91)، ليحتل “صقور الأردن” المركز 23 في البطولة التي ضمت 24 منتخبا آنذاك.

وفي كأس العالم 2019 بالصين، ترك المنتخب الوطني بصمة إيجابية بعدما حقق فوزه التاريخي الأول في المونديال من بوابة السنغال (79-77) في دور تحديد المراكز من 17 إلى 32 ليحل في المركز 28 من إجمالي 32 منتخبا آنذاك، لكنه خسر بفارق 55 نقطة أمام كندا (71-126) في نفس الدور، لكنه تعرض لـ 3 خسائر بالدور الأول أمام الدومينيكان (76-80) وفرنسا (64-103) وألمانيا (62-96).