“صقور النشامى” يبدأ تحضيراته المكثفة لنهائيات آسيا 2021

عمان – الغد – يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، اليوم السبت، تحضيراته المكثفة والتي تستمر حتى 10 شباط (فبراير) الحالي، إستعدادا لخوض غمار تصفيات كأس آسيا 2021.

ويقود المدرب الأميركي جوي ستايبنغ، تدريبات “صقور النشامى” ويُساعده المدرب زيد الخص ومساعد مدرب محمد حمدان ومدرب اللياقة أحمد سمير والمعالج حسن برهومة، ومدير المنتخب محمد الدباس.

ويضم المنتخب في قائمته الأولية، اللاعبون: موسى العوضي واحمد حمارشة ومحمود عابدين ويوسف ابو وزنة ومحمد شاهر واحمد عبيد وعلي الزعبي ومالك كنعان وامين ابو حواس وسامي بزيع وفادي ابراهيم ويوسف العواملة وفخري السيوري واشرف الهندي وخالد ابوعبود وموسى مطلق ومحمود عمر.