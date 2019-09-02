“صقور النشامى” يتلقون دفعة معنوية قبل مواجهة فرنسا في مونديال السلة 2019

عمان – الغد- أعلن الإتحاد الأردني لكرة السلة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء اليوم الإثنين، أن اللاعب موسى العوضي سيشارك يوم غد الثلاثاء أمام منتخب فرنسا، في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب مركز خليج شينجن، لحساب الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2019 بالصين.

وجاء في بيان مقتضب لاتحاد السلة : “استأنف الاتحاد قرار إيقاف اللاعب موسى العوضي فور انتهاء المباراة؛ وحصل على استثناء لوقف تنفيذ عقوبة الإيقاف والسماح للاعب باللعب تحت شرط عدم اعادة المخالفة خلال عام كامل مع الإبقاء على العقوبة المالية”.

وكان موسى قد غادر المباراة الإفتتاحية لمنتخب “صقور النشامى” التي خسرها أمام منتخب جمهورية الدومينيكان بنتيجة مشرفة (80-76)، مطلع الشوط الثاني، لعدم الأهلية.