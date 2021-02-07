“صقور النشامى” يتوجه إلى البحرين لاستكمال “النافذة الآسيوية”

خالد العميري

عمان – تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم إلى العاصمة البحرينية “المنامة”، للدخول في معسكر مغلق يتخلله خوض 3 مباريات ودية، في إطار تحضيراته المكثفة لمباريات النافذتين الثانية والثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2021 في أندونيسيا.

وسيلاقي “صقور النشامى” نظيره الهندي وديا إلى جانب خوضه مباراتين وديتين مع نظيره المنتخب البحريني خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 شباط (فبراير) الحالي، قبل أن يدخل المنتخب الوطني في “الفقاعة المغلقة” تمهيدا لخوض مبارياته خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 شباط (فبراير) الحالي، بحيث يلتقي منتخبنا الوطني مع شقيقه المنتخب الفلسطيني يوم 18 الحالي، ثم يلاقي نظيره السريلانكي في اليوم التالي، على أن يلتقي المنتخب الكازاخستاني في 21 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم مشواره في التصفيات الآسيوية، بمواجهة متجددة مع شقيقه الفلسطيني يوم 22 منه.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب فرق مجموعته السادسة برصيد 4 نقاط من انتصارين وبفارق +58، يليه المنتخبان الكازاخستاني والفلسطيني في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل المنتخب السريلانكي ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين.

ويتأهل مع ختام الدور الأول -الذي يقام من ثلاث نوافذ- أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الست، على أن تخوض المنتخبات الست التي أحرزت المركز الثالث ملحقا يقام وفق نظام التجمع، بحيث يتم تقسيم الفرق الى مجموعتين ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا، التي ستشهد مشاركة 16 منتخباً، وهي المنتخبات ذاتها التي ستخوض تصفيات كأس العالم 2023، في حين ستودع الفرق الست التي أحرزت المركز الرابع.

18 لاعبا يمثلون “صقور النشامى” في التصفيات

ضمت تشكيلة المنتخب الوطني التي أعلنها الجهاز الفني بقيادة مروان معتوق، والمشاركة في النافذتين الثانية والثالثة من التصفيات الآسيوية 18 لاعبا، هم: زيد عبّاس، موسى العوضي، أحمد حمارشة، محمود عابدين، محمد شاهر، أحمد عبيد، يوسف أبووزنة، فريدي إبراهيم، أمين أبوحواس، خالد أبوعبود، نادر أحمد، إبراهيم حماتي، غازي الصلاح، رعد برهوش، محمود الهزايمة، فهد ترجلي، دار تاكر، وأحمد الدويري.

إلى ذلك، استبعد الجهاز الفني اللاعبين، هاشم عباس ويزن الطويل ومحمود عمر بسبب الإصابة، فيما اعتذر اللاعب علي الزعبي عن عدم مرافقة المنتخب الوطني بسبب ظروفه الخاصة.

عليان يُجدد ثقته بالجهاز الفني واللاعبين

حث رئيس اتحاد كرة السلة، محمد عليان، لاعبي المنتخب الوطني على إنجاز المهمة في التصفيات الآسيوية وتصدر المجموعة، مؤكدا مكانة الأردن بين فرق المجموعة والمنطقة.

وقال عليان، في حديثه لـ”الغد”: “أود أن أشكر لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، جميع المنتخبات تمتلك رغبة تحقيق الفوز علينا، خاصة وأننا تواجدنا في كأس العالم الأخيرة، وهذا يشكل تحديا كبيرا أمامنا ويجب أن نكون بالموعد، لأن هدفنا ليس الوصول إلى نهائيات آسيا فقط، وإنما بلوغ أدوار متقدمة في كأس آسيا والعودة باللقب إلى عمّان”.

وأتم حديثه بالقول: “كلنا ثقة بالجهاز الفني واللاعبين، لأننا فريق واحد إداري وفني، ونعمل نحو هدف مشترك، كما أن اللاعبين ضحوا كثيرا بالفترة الأخيرة من أجل كرة السلة عندما كانت تحتضر، وحان الوقت لأن نقف معهم ونهيئ لهم الأجواء التي تحفزهم على النجاح”.

تحضيرات متواصلة

يملك المنتخب الوطني حظوظا وافرة للفوز في المباريات الأربع “على الورق”، لكن الجهاز الفني، بقيادة مروان معتوق ومساعديه محمد حمدان وسمير مرقص، يدركون أن أي تراخ خلال اللقاءات قد يؤدي إلى حدوث مفاجآت غير متوقعة، لذلك من المتوقع أن يتولى فريدي إبراهيم أو محمود عابدين صناعة الألعاب، مع تواجد دار تاكر وأمين أبوحواس حول القوس، على أن يتولى أحمد حمارشة مهمة تأمين العمق الدفاعي إلى جانب محمد شاهر أو بديله يوسف أبووزنة، فيما ستتم المداورة بين باقي اللاعبين بشكل متكرر خلال اللقاءات ووفقا لمجريات كل مباراة، من أجل تخفيف الحمل على بعض الأوراق المؤثرة.

ومن المتوقع أن يبذل مدرب اللياقة البدنية أحمد سمير جهدا مضاعفا للحفاظ على جاهزية اللاعبين بدنيا، من خلال حصص تدريبية مكثفة لتخليص العضلات من الإجهاد، إلى جانب قيام المعالج حسن برهومة بتجنيب اللاعبين آثار التعب والإرهاق، بعد انتهاء الموسم المضغوط.

وسيجري “صقور النشامى” بقيادة المدير الفني مروان معتوق، تدريبات مكثفة سيركز من خلالها على تطبيق جملة من الخطط، إلى جانب إقامة جلسة تحليل فيديو متوقعة أمام اللاعبين، لاستعراض مفاتيح لعب الفرق المنافسة وفرض الخطط الدفاعية والهجومية اللازمة.

معتوق: مبارياتنا ليست سهلة وسننجز المطلوب

بدوره، أكد المدير الفني للمنتخب الوطني مروان معتوق، ثقته بجميع اللاعبين الذين يخلقون الفرص، مبديا سعادته لأدائهم المرتفع في التدريبات الأخيرة.

وقال معتوق، في حديثه لـ”الغد”: “مبارياتنا ليست سهلة، لكن صقورنا سيبذلون كل جهدهم لإنجاز المهمة، فأنت تلعب بـ5 لاعبين ضد 5 لاعبين، ولا يمكن أن تعلم ما الظروف المتوقعة بالمباريات، خاصة في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، فهناك فرق قد تخدمها الظروف وأخرى قد تكون عكسية عليها، كما أن منتخبي فلسطين وكازاخستان يمتلكان حظوظنا نفسها، بينما أصبح وضع سريلانكا واضحا للجميع، رغم أنه لا يوجد شيء مستحيل”.

وتابع: “أنا أركز على تدريبات الفريق، لكن يجب أن يكون فريقنا كاملا وأن نلعب كل مباراة تحت شعار الفوز والتأهل فقط، وإن شاء الله سيكون المجنس الأميركي دار تاكر حاضرا في التصفيات، بينما ننتظر ردا من أحمد الدويري لمعرفة وضعه مع فنربخشة التركي، ونأمل بأن يكون حاضرا معنا، لأنه يشكل إضافة نوعية في مركزه”.

وفيما يتعلق بتطلعات اتحاد السلة وتحديد أهداف المشاركة في بطولة كأس آسيا، يقول معتوق: “تصريحات رئيس اتحاد كرة السلة محمد عليان كانت مهمة للغاية وجاءت في توقيت مناسب ومثالي، لأن هناك ثقة متبادلة مع اللاعبين وأسهمت برفع معنوياتهم، كما أنني أعتقد بأن وضع منتخبنا بخير مع تراوح معدل الأعمار بين 25 و26 إلى جانب تواجد لاعبي الخبرة كافة”.

وأتم حديثه بالقول: “هناك نقطة أخيرة أود التطرق لها، وهي الشعور بالمسؤولية للاعبين؛ حيث بدأ اللاعبون الكبار وأصحاب الخبرة بتشجيع اللاعبين الصغار، وهذه النفسية مهمة بعيدا عن التخوفات على مقاعدهم في تمثيل المنتخب الوطني”.

حمدان: لا بديل عن الفوز

في المقابل، كشف مساعد المدرب محمد حمدان، أن لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة السلة يتحضرون دفاعيا وهجوميا للمنافسين، مؤكدا أنه لا يوجد بديل عن تحقيق الفوز.

وقال حمدان، في حديثه لـ”الغد”: “نحن أقوياء على الورق، لكن الرياضة لا تخضع لهذا المنطق، هناك ثغرات ظهرت بعد نهاية الدوري، ويجب أن نعمل على معالجتها، وهنا يكمن دورنا”.

مرقص: درسنا أوراق المنافسين

بدوره، يرى مساعد المدرب سمير مرقص، أن المنتخب الوطني يتصدر مجموعته السادسة ومن المفترض أن يستمر في الصدارة لإنجاز المطلوب، لافتا إلى دراستهم جميع أوراق المنافسين.

وأشار مرقص في حديثه: “فلسطين تمتلك منتخبا قويا ويريد المنافسة وكذلك كازاخستان، لكنني أعتقد أننا جاهزون فنيا، لأننا نريد المنافسة على لقب آسيا في ظل امتلاكنا فريقا متكاملا في مختلف مراكز اللعب، للمرة الأولى، على خلاف الفترات الزمنية السابقة”.

العوضي: نمتلك الرغبة لتحسين تصنيفنا

أبدى “المخضرم” موسى العوضي لاعب المنتخب الوطني، ثقته بقدرة اللاعبين كافة على تحقيق المطلوب والفوز بالمباريات كافة في التصفيات الآسيوية.

وقال العوضي: “من الجيد لنا كلاعبين أن فترة بداية التصفيات تزامنت مع نهاية الدوري، وهو ما يسمح لنا بالحفاظ على جاهزيتنا الفنية والبدنية، لذلك نمتلك الرغبة بتحسين تصنيفنا، خاصة أنه سبق وأن تواجدنا في المربع الذهبي بكأس آسيا في مناسبتين”.

شاهر جاهز للمشاركة

لم يتمكن لاعب الارتكاز محمد شاهر، من المشاركة في التدريبات الجماعية التي خضع لها المنتخب الوطني الأول في صالة الأمير حمزة مؤخرا، وذلك بعد معاناته مع “فكش” على مستوى القدم، مكتفيا بإجراء تدريبات فردية بدنية وأخرى في صالة الحديد، والتي لا تتطلب بذل أي جهد على مستوى القدم أو تشكل ضغطا عليها.

وقال محمد شاهر، في تصريحات لـ”الغد”، على هامش التدريب الأخير، الذي سبق سفره مع المنتخب الوطني إلى البحرين: “أشعر بتحسن كبير، وأعتقد أنني جاهز للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية مع الصقور، أشكر المعالج حسن برهومة على جهده الكبير في متابعة تفاصيل إصابتي، وإن شاء الله سنظهر بالشكل المطلوب في التصفيات”.