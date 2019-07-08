“صقور النشامى” يخسرون رهان “الفراعنة” استعدادا لمونديال الصين

عمان – الغد – تعرض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة إلى خسارة مفاجئة أمام نظيره المنتخب المصري بنتيجة ( 81-69 )، والنصف الأول (39-41)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين على صالة الأمير الحسن بمدينة إربد ، في إطار تحضيرات “صقور النشامى” للمشاركة بنهائيات كأس العالم 2019 في الصين، والتي ستقام خلال الفترة الممتدة من 31 آب (أغسطس) وحتى 15 أيلول (سبتمبر) المقبلين.

ويتجدد اللقاء بين المنتخب الوطني و “الفراعنة” يوم غد الثلاثاء على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، عند الساعة 7 مساء، قبل السفر إلى الصين تايبيه للمشاركة ببطولة ويليام جونز.