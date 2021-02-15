“صقور النشامى” يدخل “فقاعة” التصفيات الآسيوية

عمان – الغد – دخل المنتخب الوطني “الفقاعة” الخاصة بتصفيات النافذة الثانية والثالثة لكأس آسيا 2021، حيث ظهرت نتائج فحوصات بعثة “الصقور” جميعها سلبية وسليمة بحمدالله بعد اجراء 3 فحوصات على التوالي.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: موسى العوضي، احمد حمارشة، دار تكر، يوسف ابو وزنة، احمد عبيد، امين ابو حواس، خالد ابو عبود، محمود عمر، علي الزعبي، فهد ترجلي، نادر احمد، ابراهيم حماتي، سامي بزيع، يزن الطويل.