خالد تيسير العميري

عمان – يُدشّن “صقور نشامى” المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مشاركته في النسخة رقم “41” لبطولة كأس ويليام جونز، بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية في الساعة (12:00) ظهر يوم غد الجمعة بتوقيت الأردن، ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة المقامة في مقاطعة “تشانجوا” بالصين تايبيه “تايوان”.

وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الشهيرة “كأس ويليام جونز” – التي تُختتم يوم 21 تموز (يوليو) الحالي – في إطار تحضيرات “صقور النشامى” لنهائيات كأس العالم 2019 في الصين، المقرر إقامتها خلال الفترة الممتدة من 31 آب (أغسطس) وحتى 15 أيلول (سبتمبر) المقبلين، حيث حل المنتخب الوطني في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات فرنسا وألمانيا والدومينيكان.

ويُشارك في البطولة الدولية 9 منتخبات، هي: (الفلبين، إيران، أندونيسيا، الأردن، اليابان، كوريا الجنوبية، كندا “جامعة كولومبيا البريطانية”، الصين تايبيه “أ”، الصين تايبيه “ب”)، علما أن لقب النسخة الماضية كان من نصيب فريق ” 3D Global Sports” من كندا.

ويتطلع المدرب الأميركي جوي ستايبينغ، لتحقيق الإستفادة الفنية والبدنية من المشاركة في هذا النوع من البطولات المثيرة، التي من شأنها رفع درجة الإنسجام بين اللاعبين واكتشاف المواهب والأسماء القادرة على تمثيل “صقور النشامى” بأفضل طريقة ممكنة في المحافل الدولية.

ويغيب عن تشكيلة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة، اللاعبون أحمد الدويري والمجنس الأميركي دار تاكر لأخذ قسط من الراحة، ومحمود عابدين للإصابة، ومحمد شاهر بقرار فني من المدرب جوي.

جدول مباريات بطولة كأس ويليام جونز بتوقيت الأردن

الجمعة | 12 تموز (يوليو)

الصين تايبيه (ب) * كندا / الساعة 8:00 صباحاً

الفلبين * إيران / الساعة 10:00 صباحاً

كوريا الجنوبية * الأردن / الساعة 12:00 ظهراً

حفل الإفتتاح / الساعة 2:00 عصراً

الصين تايبيه (أ) * اليابان / الساعة 2:30 عصراً

السبت | 13 تموز (يوليو)

الفلبين * الأردن / الساعة 8:00 صباحاً

اندونيسيا * كندا / الساعة 10:00 صباحاً

الصين تايبيه (ب) * كوريا الجنوبية / الساعة 12:00 ظهراً

الصين تايبيه (أ) * ايران / الساعة 2:00 عصراً

الأحد | 14 تموز (يوليو)

اندونيسيا * الأردن / الساعة 8:00 صباحاً

الفلبين * اليابان / الساعة 10:00 صباحاً

ايران * كوريا الجنوبية / الساعة 12:00 ظهراً

الصين تايبيه (أ) * كندا / الساعة 2:00 عصراً

الإثنين 15 تموز (يوليو)

كوريا الجنوبية * أندونيسيا / الساعة 8:00 صباحاً

الفلبين * كندا / الساعة 10:00 صباحاً

اليابان * الأردن / الساعة 12:00 ظهراً

الصين تايبيه (أ) * الصين تايبيه (ب) / الساعة 2:00 عصراً

الثلاثاء 16 تموز (يوليو)

كندا * إيران / الساعة 8:00 صباحاً

اليابان * اندونيسيا / الساعة 10:00 صباحاً

الفلبين * كوريا الجنوبية / الساعة 12:00 ظهراً

الأردن * الصين تايبيه (ب) / الساعة 2:00 عصراً

الخميس 18 تموز (يوليو)

الأردن * إيران / الساعة 8:00 صباحاً

كندا * كوريا الجنوبية / الساعة 10 صباحاً

اليابان * الصين تايبيه (ب) / الساعة 12:00 ظهراً

اندونيسيا * الصين تايبيه (أ) / الساعة 2:00 عصراً

الجمعة 19 تموز (يوليو)

الصين تايبيه (ب) * ايران / الساعة 8:00 صباحاً

الفلبين * اندونيسيا / الساعة 10:00 صباحاً

اليابان * كوريا الجنوبية / الساعة 12:00 ظهراً

الصين تايبيه (أ) * الأردن / الساعة 2:00 عصراً

السبت 20 تموز (يوليو)

الصين تايبيه (ب) اندونيسيا / الساعة 8:00 صباحاً

الأردن * كندا / الساعة 10:00 صباحاً

ايران * اليابان / الساعة 12:00 ظهراً

الفلبين * الصين تايبيه (أ) / الساعة 2:00 عصراً

الأحد 21 تموز (يوليو)

اندونيسيا * إيران / الساعة 8:00 صباحاً

اليابان * كندا / الساعة 10:00 صباحاً

الفلبين * الصين تايبيه (ب) / الساعة 12:00 ظهراً

الصين تايبيه (أ) * كوريا الجنوبية / الساعة 2:00 عصراً

حفل توزيع الجوائز / الساعة 4:00 عصراً

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