“صقور النشامى” يلاقي سورية في المباراة الافتتاحية

عمان – الغد – يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة السلة “صقور النشامى” عند الساعة 7 ممساء يوم غد الإثنين مع نظيره المنتخب السوري بصالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب في انطلاق منافسات النسخة التاسعة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني لكرة السلة.

ويسعى المنتخب الوطني لكرة السلة في مباراة الغد أمام سورية إلى تحقيق الانتصار واثبات أفضليته باعتباره المنتخب العربي الوحيد من آسيا الذي شارك في كأس العالم العام الماضي في الصين.

ويتطلع المنتخب إلى نيل لقب البطولة والذي سبق وأن توج بها في 3 مناسبات سابقة أعوام 2004 ، 2007، 2011.

وتعود بطولة كأس الملك عبدالله الثاني من جديد بعد انقطاع دام ما يقارب تسع سنوات حيث سيشارك في هذه النسخة خمسة منتخبات هي ، لبنان وسورية والعراق والبحرين إضافة إلى المنتخب الوطني.

وتأتي هذه البطولة كمحطة استعدادية مهمة للمنتخب الوطني قبل بدء مشواره في تصفيات كأس آسيا 2021 حيث يستعد لملاقاة المنتخب السريلانكي يوم 21 الشهر الحالي في صالة الأمير حمزة قبل أن يتوجه مباشرةً بعد ذلك إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان لمواجهة منتخب كازاخستان يوم 24 من ذات الشهر لحساب المجموعة السادسة التي تضم أيضاً المنتخب الفلسطيني.

وسيشارك في تصفيات كأس آسيا 24 منتخباً تم تقسيمهم على ست مجموعات حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا مباشرةً فيما ستلعب المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في كل مجموعة مُلحق يتأهل منها أربعة ليكون المجموع 16 منتخباً يتأهل إلى كأس آسيا.

وفور نهاية دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة ، بدأ منتخبنا الوطني تحت قيادة المدرب الأميركي جوي ستايبينغ ومساعديه زيد الخص ومحمد حمدان تحضيراته لبطولة كأس الملك عبدالله الثاني وتصفيات كأس آسيا.

وتضم قائمة منتخب صقور النشامى 15 لاعباً وهم : محمود عابدين وفريدي ابراهيم ومالك كنعان وأمين أبو حواس وعلي الزعبي وفخري السيوري وموسى العوضي وأشرف الهندي وأحمد حمارشة وأحمد عبيد ومحمود عمر ومحمد شاهر ويوسف العواملة وموسى مطلق.