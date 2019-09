“صقور النشامى” يُحلق في التصنيف ويحتل المركز 37 عالميا

خالد العميري

عمان – سطر المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، انجازاً جديداً، بإحتلاله المركز (37) عالمياً والسابع آسيوياً برصيد (290.2) نقطة، وفق التصنيف الصادر عن الموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، اليوم الخميس.

