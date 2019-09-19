“صقور النشامى” يُحلق في التصنيف ويحتل المركز 37 عالميا

خالد العميري

عمان – سطر المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، انجازاً جديداً، بإحتلاله المركز (37) عالمياً والسابع آسيوياً برصيد (290.2) نقطة، وفق التصنيف الصادر عن الموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، اليوم الخميس.

🚨 New world ranking presented by @NIKE after completion of the @FIBAWC! 🚨 📈 Check out the full ranking: https://t.co/8XPOf4iU1N pic.twitter.com/bvnf2VTOVS — FIBA (@FIBA) September 19, 2019

وتقدم “صقور النشامى” 12 مركزاً دفعة واحدة على سلم التصنيف العالمي للمنتخبات، وهو أفضل ترتيب يحتله المنتخب الوطني، عطفاً على مشاركته الاخيرة في كأس العالم لكرة السلة 2019 في الصين، كما احتل منتخب السلة المركز الثاني عربياً خلف تونس، التي تقدمت بدورها 18 مركزاً دفعة واحدة، لتأتي في المركز 33 عالمياً برصيد 329.7 نقطة والثالث افريقيا والأول عربياً.

وتعرض المنتخب الوطني لـ 3 خسائر في مباريات الدور الأول أمام الدومينيكان (76-80) وفرنسا (64-103) وألمانيا (62-96)، وخسر كذلك أمام منتخب كندا في تحديد المراكز (71-126)، قبل أن يحقق فوزا تاريخيا على حساب المنتخب السنغالي بنتيجة (79-77) ليحتل المركز الثامن والعشرين على سلم ترتيب منتخبات البطولة برصيد 6 نقاط من 4 هزائم وفوز وحيد.

ورغم احتلالها المركز السابع في مونديال الصين، إلا ان الولايات المتحدة حافظت على صدارة التصنيف برصيد 786.4 نقطة، لتترك مركز الوصافة للمنتخب الإسباني (حامل اللقب) برصيد 731.5 نقطة، فيما جاءت استراليا بالمركز الثالث برصيد 673.6 نقطة، وتقدم المنتخب الارجنتيني “الوصيف” مركزا واحدا ليصبح في المركز الرابع برصيد 670.5 نقطة.

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