صلاة الجمعة المقبلة ستقام في مساجد عمان والزرقاء

عمان -الغد – أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن عودة فتح المساجد لأداء صلاة وخطبة الجمعة في عمان والزرقاء يوم الجمعة المقبل الموافق لــ11 أيلول الحالي.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: في ضوء عودة فتح المساجد لأداء صلاة وخطبة الجمعة يجب على المصلين الالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية من حيث إحضار سجادة صلاة خاصة ولبس الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي.