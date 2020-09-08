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صلاة الجمعة المقبلة ستقام في مساجد عمان والزرقاء

منذ ساعتين

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عمان -الغد – أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن عودة فتح المساجد لأداء صلاة وخطبة الجمعة في عمان والزرقاء يوم الجمعة المقبل الموافق لــ11 أيلول الحالي.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: في ضوء عودة فتح المساجد لأداء صلاة وخطبة الجمعة يجب على المصلين الالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية من حيث إحضار سجادة صلاة خاصة ولبس الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي.

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