صلاح أبو لاوي يوقع ديوانه “فعله صغيرهم هذا…. عنان”

أقام ملتقى الفينيق الثقافي أمسيته الثالثة بالتعاون مع منتدى البيت العربي مساء السبت 5/11/2022 ، والتي وقع من خلالها الشاعر صلاح أبو لاوي ديوانه الشعري (( فعله صغيرهم هذا… عنان))

مديرة الأمسية منتهى السفاريني ألقت كلمة قالت فيها : مساء خريفي الملامح .. تشريني القوافي.. ربيعي القلوب

قلوب أحبتنا .. وأصدقائنا .. وأشقاء الروح .. ورفقاء الحرف والقلم

الذين اختاروا في هذا المساء أن يكونوا معنا بين جدران منتدى البيت العربي الذي لطالما اتسع بنا ولنا مهما ضاقت بنا السبل .

أهلا وسهلا بكم في ثالث ايام ملتقى الفينيق الثقافي

الشاعر صلاح أبولاوي قدم قراءات شعرية من ديوانه (فعله صغيرهم هذا … عنان) ومنها :

خطوتانِ ونفتح بوابة الغيمِ

قلتُ تمهّلْ

فخلفك صيفٌ عجوزٌ يجرُّ عصا السنديانْ

خطوتانْ

لمْ يعُدْ في الحصارِ سوى كسر هذا الحصارِ

وأنت الحصانْ

كلما نَقَصتْ حفنةً تحتك الأرضُ

سالت على خدها نجمتانْ

نجمةٌ للبعيدِ

وأخرى لما ضاع ما بين صار وكانْ

يا عنانْ

إنّ هذا الزمان لعوبٌ

فلا تنتظرْ أنْ يعود أبوكَ

فإنك من قرية أنجبتْ أنبياء بغير أبٍ أو نسبْ

وحدك الماء والنارُ

فاضربْ عصاك وقلْ للسواقيَ كوني

تكنْ جنةً ولهَبْ

واحدان هناكَ

فمرّغْ شبابك في حضن أمكِ

وانزف على صدرها ما استطعتَ

تعُدْ للحياة نقيّاً كما ولَدَتكْ

واحدانْ

الدكتور الناقد فادي المواج قدم قراءة نقدية لهذا الديوان الشعري اللافت ، ومن هذه الورقة النقدية نقتبس (لقد مسرح أبو لاوي الواقع شعرا، وأدلج اللغة فلم تعد محايدة، صارت جزءا من لعبة التوريط التي يمارسها الشاعر بشعره، توريط القارئ في متعة غير متناهية وفي لذة في غوايتها متماهية، فاللغة التي تنحاز للخيمة والزينكو والمخيم، اللغة التي تنحاز للمحرومين والمشردين والمقتلعين، إنما تنحاز لقضية يؤمن بها شاعرنا وظهرت طوعا أو قسرا في متن نصوصه، وإخال الشاعر لا يختار كلماته إنما تتولى العاطفة الجياشة مهمة اختيار الكلمات، لأن الشاعر منغمس في القضية مندمج في تراب الوطن الكبير، فصارت إبجديته طافحة بالحب والخوف والقلق، يقابلها الأمل والطموح والعزيمة، إنها حالة اللاوعي الواعي، تسكن الشاعر فيمتح معها من معين لغوي لا ينضب وبحر من العاطفة لا تتوقف عند حد ولا يحدها سد)

من ثم ألقى مدير دار الفينيق مالك العالول الكلمة الختامية للملتقى حيث شكر المشاركين في ملتقى الفينيق الثقافي على مشاركتهم وحضورهم البهي والشكر أيضا لأسرة منتدى البيت العربي ممثلة برئيس المنتدى المهندس صالح الجعافرة والاستاذة ميرنا حتقوة مديرة البرامج والفعاليات

وفي ختام الأمسية قام المهندس صالح الجعافرة يرافقه الشاعر صلاح أبو لاوي ومدير دار النشر مالك العالول بتكريم المشاركين تقديرا لهم.