صلاح بالدقائق الأخيرة.. ماذا أصاب نجم ليفربول؟

أبوظبي– بعد خروجه في الدقائق الأخيرة من مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، بات محمد صلاح مصدر قلق جماهير فريقه لا سيما أنه عائد لتوه من الإصابة، إلا أن الجهاز الفني لفريق “الحُمر” بعث برسالة مطمئنة.

وقال بيبج ليندرز مساعد مدرب ليفربول، إن صلاح “بخير”، وذلك قبيل الموقعة المرتقبة أمام أرسنال، الأربعاء، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، التي سيغيب عنها النجم المصري على الأرجح.

وبعد أن سجل صلاح من نقطة الجزاء هدف الفوز على توتنهام في مباراة عصيبة، الأحد، قرر المدير الفني يورغن كلوب سحب لاعبه في الدقائق الأخيرة، مما أثار الشكوك بشأن حالته البدنية خاصة أنه كان عائدا من إصابة في الكاحل تعرض لها أمام ليستر سيتي، كلفته الغياب عن قمة “أولد ترافورد” أمام مانشستر يونايتد.

لكن ليندرز قال: “محمد صلاح بخير”، موضحا أن سبب إخراجه أمام توتنهام “إجراء احترازي، لأن الكاحل يتعرض للإجهاد في نهاية المباراة. كان علينا إخراجه. لكنه في حالة جيدة. والآخرون أيضا بحالة ممتازة ومتعطشون للعب”.

ويسعى ليفربول إلى تحضير “الفرعون المصري” للقاء أكثر أهمية يوم 10 نوفمبر المقبل أمام مانشستر سيتي حامل اللقب وملاحق “الحُمر” في المركز الثاني، بموقعة يعتقد أنها سترسم مسار ما تبقى من الموسم.

ومن جهة أخرى، قال ليندرز إن الجناح السويسري شيردان شاكيري الذي يغيب منذ سبتمبر بسبب إصابة في الساق، لن يعود على الأرجح قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، علما أن الفريق يفتقد أيضا خدمات قلب الدفاع الكاميروني جويل ماتيب بسبب إصابة في الركبة.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، ويتفوق عن سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب برصيد 6 نقاط. سكاي نيوز