صلاح رداً على استبعاد وردة : الطرد ليس الحل !

عمان – الغد – علّق نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على قرار استبعاد زميله عمرو وردة من تشكيلة المنتخب المصري المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لأسباب انضباطية، بتأكيده على ضرورة وجوب احترام السيدات وضرورة منح الفرص الثانية.

وغرّد محمد صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) : “يحب التعامل مع النساء بأقصى احترام ، كلا تعني كلا ، هذه الأمور مقدّسة ويجب أن تبقى كذلك”.

Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out.

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019