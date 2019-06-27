صلاح رداً على استبعاد وردة : الطرد ليس الحل !

عمان – الغد – علّق نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على قرار استبعاد زميله عمرو وردة من تشكيلة المنتخب المصري المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لأسباب انضباطية، بتأكيده على ضرورة وجوب احترام السيدات وضرورة منح الفرص الثانية.

وغرّد محمد صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) : “يحب التعامل مع النساء بأقصى احترام ، كلا تعني كلا ، هذه الأمور مقدّسة ويجب أن تبقى كذلك”.

Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019

وأضاف (المو صلاح) نجم نادي ليفربول الإنجليزي : “أؤمن أيضاً بأن العديد ممن يرتكبون الأخطاء قادرون على التحسن نحو الأفضل ، ولا يجب أن يتم إرسالهم مباشرة الى المقصلة ، وهذه هي الطريقة الأسهل”.

وتابع : “علينا أن نؤمن بالفرص الثانية .. أن نقود ونتعلّم ، (النبذ) الطرد ليس الحل”.

We need to believe in second chances… we need to guide and educate. Shunning is not the answer. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019

وكان الاتحاد المصري قد أعلن مؤخراً استبعاد الجناح البالغ من العمر (25 عاماً) بعدما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل في مصر منذ انطلاق البطولة ، حيث ورد اسمه بداية في ما عرف بقضية “تحرش” 4 لاعبين في المنتخب بعارضة أزياء من خلال التواصل معها عبر المواقع الاجتماعية ، قبل انتشار شريط مصور فاضح منسوب إليه أثناء حديثه مع شابة عبر خدمة الاتصال بالفيديو.