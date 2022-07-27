صلاح ضمن المرشحين لجائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة في بريطانيا

رشّحت منظمة Ethnicity Awards نجم ​ليفربول​ المصري محمد ​صلاح​ لنيل جائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة في المجتمع البريطاني لعام 2022.

وتضمنت قائمة المرشحين كل من: صلاح، لاعب أرسنال بوكايو ساكا، ولاعب إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين، والعدائين البريطانيين محمد فرح و أليكس يي، والعداءة البريطانية دينا آشر سميث، والدراج الجنوب إفريقي نيكولاس دلامين، والبريطانية كاتارينا ماري جونسون، ولاعبة رفع الأثقال كارينغيت كاور، والملاكمة البريطانية ناتاشا جوناس.

ويتم اختيار الفائز عن طريق تصويت الجماهير، وسيقام حفل توزيع الجائزة يوم 27 تشرين الأول.