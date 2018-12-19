الرياضةرياضة عالمية

صلاح لم يكن الخيار الأول لمدرب فريق ليفربول

منذ 1 ساعة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الغد- رغم سحبه البساط من كل نجوم الدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع ليفربول، فإن محمد صلاح لم يكن الخيار الأول بالنسبة لمدرب “الريدز” يورغن كلوب الذي كان ينوي التعاقد مع نجم ينشط في “البوندسليغا”، حسب ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية كما نقلت الحزيرة فإن كلوب لم يكن يريد في البداية التعاقد مع النجم المصري، وكان يضع نجم بايرن ليفركوزن جوليان براندت كخيار أول بالنسبة له.

وكان المدرب الألماني متحمسا للغاية للظفر بخدمات براندت، خاصة بعدما تألق الموهوب الألماني في السنوات الأخيرة وجلب إليه أنظار أكبر الأندية الأوروبية.

غير أن براندت أحبط آمال كلوب لأنه لم يكن يريد الرحيل عن فريقه ليفركوزن بسبب رغبته في الحصول على دقائق لعب أكثر من أجل ضمان مقعد له في تشكيلة المنتخب الألماني التي شاركت في مونديال روسيا الأخير.

وبعد رفض اللاعب الألماني، حوّل كلوب اهتمامه إلى صلاح الذي فاجأ الجميع في موسمه الأول مع ليفربول، إذ استطاع النجم المصري أن يهيمن على الجوائز الفردية ويقود “الريدز” إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

منذ 1 ساعة
201

تفاصيل جديدة في صفقة انتقال رونالدو

منذ 2 ساعتين
514

مانشستر سيتي يعبر “الثعالب” لنصف نهائي الرابطة

منذ 12 ساعة
163

هاردن يستعرض مع 47 نقطة في سلة يوتا جاز

منذ 12 ساعة
175

مدريد يستهل مشوار الدفاع عن اللقب بلقاء كاشيما

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock