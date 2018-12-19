صلاح لم يكن الخيار الأول لمدرب فريق ليفربول

الغد- رغم سحبه البساط من كل نجوم الدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع ليفربول، فإن محمد صلاح لم يكن الخيار الأول بالنسبة لمدرب “الريدز” يورغن كلوب الذي كان ينوي التعاقد مع نجم ينشط في “البوندسليغا”، حسب ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية كما نقلت الحزيرة فإن كلوب لم يكن يريد في البداية التعاقد مع النجم المصري، وكان يضع نجم بايرن ليفركوزن جوليان براندت كخيار أول بالنسبة له.

وكان المدرب الألماني متحمسا للغاية للظفر بخدمات براندت، خاصة بعدما تألق الموهوب الألماني في السنوات الأخيرة وجلب إليه أنظار أكبر الأندية الأوروبية.

غير أن براندت أحبط آمال كلوب لأنه لم يكن يريد الرحيل عن فريقه ليفركوزن بسبب رغبته في الحصول على دقائق لعب أكثر من أجل ضمان مقعد له في تشكيلة المنتخب الألماني التي شاركت في مونديال روسيا الأخير.

وبعد رفض اللاعب الألماني، حوّل كلوب اهتمامه إلى صلاح الذي فاجأ الجميع في موسمه الأول مع ليفربول، إذ استطاع النجم المصري أن يهيمن على الجوائز الفردية ويقود “الريدز” إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.