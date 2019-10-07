صلاح والإصابة.. بشرى لجماهير ليفربول قبل “الموقعة النارية”

أبوظبي– منذ مباراة السبت بين ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والجميع يترقب الحالة الصحية لنجم “الريدز” محمد صلاح الذي غادر اللقاء مصابا قبل النهاية بقليل.

وتسبب تدخل عنيف من لاعب وسط “الثعالب” حمزة تشودري في إصابة “مو”، وتعرض بسبب ذلك إلى “إهانات عنصرية” على مواقع التواصل من جانب بعض جماهير ليفربول التي انخلعت قلوبها خوفا على نجمها المحبوب.

وعقب انتهاء اللقاء، أبدى المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، غضبه بسبب إصابة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في النسختين الأخيرتين، وكشف أن محمد صلاح “في غرفة خلع الملابس لا يستطيع السير، كيف له أن يكون بخير؟ التدخل بتلك الطريقة غير مقبول أبدا، فعلوا ذلك للحد من سرعته وبطريقة غير شرعية”.

كما انتقد كلوب قرار حكم اللقاء كريس كافاناه، بعد إشهاره البطاقة الصفراء في وجه تشودري، مشددا على ضرورة طرده من الملعب.

وتفاوتت التكهنات بين تعرض صلاح لإصابة محدودة في القدم، وصولا إلى تقديرات باعتبارها قطع في وتر أكيليس قد يؤدي إلى غياب صلاح لفترة طويلة، قبل أن يتبين الأمر لاحقا.

والأحد، أكدت صحيفة “ميرور” البريطانية أن مسؤولي ليفربول باتوا مقتنعين أن صلاح قد تفادى، لحسن الحظ، إصابة بالغة جراء التدخل العنيف، وأن صلاح سيكون مؤهلا للمشاركة مع ليفربول فور نهاية العطلة الدولية الحالية بعد نحو 10 أيام، ولكن دون توضيح تفاصيل إصابته.

وتنتظر ليفربول مواجهة نارية، الأحد 20 أكتوبر الحالي، خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد، في مباراة سيتيح الفوز بها للاعبي كلوب تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز في 18 مباراة متتالية في “البريميرليغ”، ليعادل رقم مانشستر سيتي القياسي.

ويتصدر ليفربول الدوري الممتاز بالعلامة الكاملة بعد 8 جولات، وبفارق 8 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي، وأحرز صلاح 4 أهداف حتى الآن، كما أهدى زملاءه 3 تمريرات حاسمة.سكاي نيوز عربية