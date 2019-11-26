صلاح وزياش بين مرشحي اليويفا لفريق العام

مدريد – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الثلاثاء قائمة تضم 50 لاعبا مرشحين لتشكيل أفضل فريق لعام 2019، والتي ضمت المصري محمد صلاح جناح ليفربول والمغربي حكيم زياش لاعب أياكس، وكان الفرنسي كيليان مبابي الأصغر سنا (20 عاما) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (34 عاما) الأكبر سنا بينهم.

وتمتد الفترة التي حددها اليويفا للتصويت على موقعه الإلكتروني لاختيار أفضل 11 لاعبا لعام 2019 حتى التاسع من كانون الثاني (يناير) القادم، وعقب انتهاء التصويت سيتم إعلان الأسماء المختارة من المرشحين الـ50 للدخول في التشكيلة المثالية للعام.

🚨 #TeamOfTheYear is back! 🥳 5⃣0⃣ stars compete for YOUR vote 👊

Who should make the best team of 2019? 🤔 🔻🔻 VOTE NOW! 🔻🔻 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2019

وكان لليفربول نصيب الأسد في قائمة المرشحين المبدئية بواقع 10 لاعبين، بينهم المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان ديك المتوج بلقب اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا، وقائد الفريق جوردان هندروسون.

وتم ترشيح كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي للعام الـ16 على التوالي، وهو الاكبر سنا في القائمة المبدئية.

وأوضح اليوفيا أن المرشحين الـ15 يمثلون 14 فريقا، ونصفهم لعبوا في الدوري الإنجليزي، و24 منهم تم ترشيحهم هذا العام للمرة الأولى، وينتمون إلى 21 دولة.

ويعد أندرو روبرتسون أول لاعب اسكتلندي يدخل في هذه القائمة المبدئية لفريق العام، التي بدأ اليويفا في الإعلان عنه قبل 19 عاما.

واللاعبون الثلاثية ذات أعلى عدد مرات ترشيح لدخول تشكيل اليويفا المثالي للعام هم كريتسيانو رونالدو بواقع 13 مرة، والأرجنتنيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة بواقع عشر مرات، وقائد ريال مدريد سرخيو راموس بواقع 8 مرات. – (إفي)