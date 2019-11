صلاح وزياش بين مرشحي اليويفا لفريق العام

مدريد – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الثلاثاء قائمة تضم 50 لاعبا مرشحين لتشكيل أفضل فريق لعام 2019، والتي ضمت المصري محمد صلاح جناح ليفربول والمغربي حكيم زياش لاعب أياكس، وكان الفرنسي كيليان مبابي الأصغر سنا (20 عاما) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (34 عاما) الأكبر سنا بينهم.

وتمتد الفترة التي حددها اليويفا للتصويت على موقعه الإلكتروني لاختيار أفضل 11 لاعبا لعام 2019 حتى التاسع من كانون الثاني (يناير) القادم، وعقب انتهاء التصويت سيتم إعلان الأسماء المختارة من المرشحين الـ50 للدخول في التشكيلة المثالية للعام.

