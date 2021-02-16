صلاح ومعلول والاهلي الافضل في استفتاء “العربي للصحافة الرياضية”

عمان – الغد – فاز اللاعب علي معلول نجم تونس والنادي الاهلي المصري بجائزة افضل لاعب عربي في الدوريات المحلية ..واللاعب محمد صلاح نجم مصر وليفربول الانجليزي بجائزة افضل لاعب في الدوريات الخارجية ..كما فاز النادي الاهلي المصري بطل مصر وافريقيا بجائزة افضل الاندية العربية في الاستفتاء السنوي السادس الذي نظمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية لاختيار نجوم الكرة والاندية العربية لعام 2020 ..بمشاركة 177 من الزملاء والزميلات الاعلاميين الرياضيين العرب يمثلون 18 دولة عربية قاموا باختيار اللاعبين ضمن القائمة التي اعدتها لجنة الاستفتاء في الاتحاد العربي برئاسة الزميل بدر الدين الادريسي نائب رئيس الاتحاد حيث قامت خلال الايام الماضية بعملية فرز الترشيحات التي اعتمدت سلم النقاط للوصول الى الفائزين بجوائز الافضل في الفئات الثلاثة وعلى النحو التالي :



فئة اللاعبين الذين يخوضون منافسات الدوريات العربية وضمت عشرة لاعبين وجاءت نتائجهم على النحو التالي : الاول علي معلول ( تونس ) الاهلي المصري ..الثاني بغداد بونجاح ( الجزائر ) السد القطري ..الثالث عمر السومة (سوريا ) الاهلي السعودي ..الرابع سفيان رحيمي ( المغرب ) الرجاء البيضاوي .. الخامس سالم الدوسري (السعودية) الهلال السعودي ..السادس حسين الشحات ( مصر ) الاهلي المصري ..السابع اكرم عفيف ( قطر ) السد القطري ..الثامن علي مبخوت ( الامارات ) الجزيرة الاماراتي ..التاسع محمود الوادي ( فلسطين ) بيراميدس المصري ..العاشر محمد داوود ( العراق ) النفط العراقي ..الحادي عشر صالح راتب (الأردن ) الوحدات الاردني الثاني عشر سلطان العنيزي ( الكويت ) القادسية الكويتي ..الثالث عشر حسن معتوق ( لبنان) الانصار اللبناني .

فيما ضمت قائمة اللاعبين العرب الذين يخوضون منافسات الدوريات الخارجية 8 لاعبين جاءت نتائجهم على النحو التالي : الاول محمد صلاح ( مصر) ليفربول الانجليزي .. الثاني رياض محرز ( الجزائر ) مانشيستر سيتي الانجليزي .. الثالث اشرف حكيمي (المغرب ) انتر ميلان الايطالي ..الرابع ياسين بونو ( المغرب ) اشبيلية الاسباني .. الخامس اسماعيل بناصر ( الجزائر ) اس سي ميلان الايطالي ..السادس وهبي الخزري ( تونس ) سانت ايتيان الفرنسي ..السابع محمد النني ( مصر ) الارسنال الانجليزي ..الثامن جستين ميرام ( العراق ) ريال سانت ليك الاميركي .

وضمت قائمة الاندية العربية الافضل خلال العام الماضي اربعة اندية جاءت نتائجهم على النحو التالي : الاول النادي الاهلي ( مصر) الثاني نادي الهلال ( السعودية ) الثالث نادي الزمالك ( مصر) الرابع نادي النهضة البركانية ( المغرب ) .



من جهة اخرى عبر الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد عن سعادته بنجاح الاتحاد بتنظيم هذا الاستفتاء السنوي الذي يعد تقليدا يحرص على اقامته تقديرا للانجازات التي يحققها نجوم الكرة العربية وانديتها مشيرا الى ان مشاركة هذه العدد الكبير من كبار الاعلاميين الرياضيين في الوطن العربي في عملية الاختيار منح الاستفتاء المصداقية والحيادية واكد اهتمام الجميع باختيار افضل النجوم وفق ما قدموا من اداء ..مثلما اشاد بعمل لجنة الاستفتاء برئاسة الزميل بدر الدين الادريسي التي قامت خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة من اجل اخراج النتائج بصورة دقيقة ومنصفة للجميع مؤكدا بان الاتحاد العربي سيبحث بالطريقة التي سيقوم خلالها بتكريم الفائزين بجوائز الاستفتاء وتسليمهم الجوائز المخصصة لهم كما افاد بذلك الزميل عوني فريج الامين العام الناطق الاعلامي للاتحاد .