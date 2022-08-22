صلاح يختار الأندية المرشحة للفوز بالدوري الإنجليزي

كشف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن منافسيه في صراع التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023.

وكان محمد صلاح قد نجح في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف بالدوري الإنجليزي الممتاز في 4 مواسم من أصل 5 مواسم لعبها مع ليفربول منذ انضمامه من روما الإيطالي.

وفي تصريحات لشبكة “سكاي سبورت” البريطانية قال محمد صلاح: ” المنافسة على لقب الهداف هذا الموسم ستكون صعبة، لأن هناك الكثر من اللاعبين سينافسون مثل هاري كين وإيرلينج هالاند وجابرييل جيسوس ولكن هدفي الأساسي هذا الموسم التتويج ببطولة الدوري”.

وعن الأندية المرشحة للفوز بالدوري هذا الموسم قال صلاح: ” أعتقد أن المنافسة هذا الموسم بين 4 أندية وهي ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي وآرسنال”.

وبسؤاله عن البطولة التي يرغب في الفوز بها هذا الموسم ما بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي قال صلاح: ” في الماضي كنت أرغب دائماً في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا ولكن هذا الموسم لدي شعور مختلف وأرغب في حصد الدوري الإنجليزي”.

وعن تجديد عقده مع ليفربول قال: ” الجماهير كانت سبباً رئيسياً في تجديد عقدي خاصة بعدما تلقيت رسائل عديدة من الجماهير لتجديد عقدي مع الفريق”.