صلاح يعزز ترسانة مصر في رحلتها الصعبة الى الغابون

القاهرة – تلقى المنتخب المصري دفعة هائلة بالتحاق نجمه وليفربول الانجليزي محمد صلاح بصفوفه في ليبروفيل لخوض المواجهة القوية أمام مضيفته الغابون في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، ضمن الدور الثاني من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كاس العالم في كرة القدم 2022 في قطر.

ويعود صلاح (29 عاماً) إلى قيادة الفراعنة بعدما غاب عن المباراة الأولى أمام أنغولا الأربعاء بالقاهرة والتي عانى فيها الفراعنة للفوز بهدف وحيد من ركلة جزاء لمحمد مجدي “أفشة”، وذلك بسبب قيود الحجر الصحي الخاص بفيروس كوورنا التي تفرضها بريطانيا على الوافدين من دول المنطقة الحمراء ومن بينها مصر.

ونشر صلاح فجر السبت صورة له بقميص الفراعنة على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا “10 سنوات وما زال العدّ”، في إشارة إلى الفترة التي قضاها مع المنتخب المصري حتى الآن.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب المصري كون المنتخب الغابوني أبرز منافسيه على بطاقة المجموعة إلى الدور الحاسم وفوزه الأحد سيعزّز حظوظه في التأهل خصوصا وأن الغابون خسرت المباراة الأولى امام مضيفتها ليبيا 1-2.

وينتظر أن يجري المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري بعض التغييرات على التشكيلة الاساسية، بعد الظهور الباهت للاعبيه وتراجع أداء أغلبهم في مواجهة أنغولا، ويتوقع أن يدفع بمهاجم غلطة سراي التركي مصطفى محمد الذي غاب أيضا عن المباراة الاولى بسبب انشغاله بصفقة انتقاله على سبيل الإعارة إلى صفوف بوردو الفرنسي والتي فشلت في اللحظات الأخيرة.

وقال البدري “نبحث عن الفوز فقط خلال مواجهة الغابون، وشاهدنا مباراتهم أمام ليبيا في المرحلة الأولى، ووقفنا على نقاط القوة والضعف”، مشيراً إلي أن “المنافس يمتلك بعض العناصر المتميزة ويسعى لتعويض خسارته في المباراة الافتتاحية ولذلك ستكون المواجهة قوية، لكني اثق في قدرات لاعبي مصر على تخطي المحطة الثانية في التصفيات”.

في المقابل أكد المدير الفني لمنتخب للغابون الفرنسي باتريس نوفو أن منتخبه يستطيع المنافسة على بطاقة التأهل وتعويض الخسارة امام ليبيا “وقادرون على تحقيق الفوز امام الفراعنة”.

واضاف نوفو الذي يعرف الكرة المصرية جيداً بحكم اشرافه على تدريب فريقي الاسماعيلي وسموحة سابقا “بالفعل أمامنا مواجهة صعبة، ولكننا نملك لاعبين محترفين لديهم خبرة التعامل مع المباريات الكبيرة، يتقدمهم (مهاجم أرسنال الإنكليزي) القائد بيار إيميريك أوباميانغ”.

وعن مشاركة صلاح في مباراة الغد، قال نوفو “صلاح لاعب مهم للفراعنة كونه هداف المنتخب في الفترة الاخيرة ويصنع الفارق، ولكن لدينا أوباميانغ لاعب وهداف ارسنال.

وفي المجموعة ذاتها، تحلّ ليبيا ضيفة على أنغولا منتشية بفوزها القاتل على الغابون في الجولة الاولى، عندما قلبت الطاولة محوّلة تخلفها بهدف الى فوز ثمين 2-1.

ولن تكون مهمات المنتخبات العربية سهلة خارج قواعدها خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، حيث تحلّ الأولى ضيفة على بوركينا فاسو في المغرب، والثانية على غينيا في كوناكري، والثالثة على زامبيا في لوساكا.

وضربت الجزائر بقوة في الجولة الاولى بإكرامها وفادة جيبوتي بثمانية أهداف نظيفة ضمن المجموعة الأولى كان نصف غلتها من نصيب المهاجم إسلام سليماني.

وتابع منتخب الجزائر مسيرته الخالية من الخسارة للمباراة الثامنة والعشرين على التوالي، وهو رقم قياسي إفريقي كان يحمله سابقاً منتخب ساحل العاج برصيد 26 مباراة بلا هزيمة بين عامي 2011 حتى 2013.

وحذّر مدرب الجزائر جمال بلماضي من بوركينا فاسو قائلا “بدأنا التصفيات بنتيجة إيجابية، وهذا ما نسعى إليه دوما، سنشرع في الإعداد للمواجهة المقبلة أمام بوركينا فاسو التي ستكون صعبة”، مضيفا أنه يطمح الى الفوز مهما كان اسم المنافس”.

وتدخل بوركينا فاسو المباراة بمعنويات عالية بفوزها الثمين على مضيفتها النيجر بثنائية نظيفة، وهي اختارت المغرب لمباراتها البيتية أمام الجزائر لعدم مطابقة ملاعبها لمعايير الاتحاد الدولي للعب (فيفا).

وفي المجموعة التاسعة، يمني المنتخب المغربي النفس بتحقيق فوزه الثاني تواليا بعد الأول على السودان (2-صفر) عندما يحلّ ضيفا على غينيا المتعثرة بالتعادل مع مضيفتها غينيا بيساو 1-1.

ولم يعان “أسود الأطلس” للفوز على السودان ولكن دون تقديم أداء يطمئن جماهيرهم، وهو ما أكده مدربه البوسني وحيد خليلودزيتش “أول مباراة في تصفيات الدور الثاني وأول فوز، هذا شيء مهم، مع الأسف لم نستغل جيدا الفرص التي أتيحت لنا، لكننا قمنا بعمليات فنية جيدة”.

واضاف خليلودزيتش الذي استبعد نجم تشلسي الانكليزي حكيم زياش لأسباب انضباطية “سنستعد بهدوء للمباراة المقبلة بكل متطلباتها، ستكون من دون شك، مواجهة مختلفة وسنواجه منتخبا يعتمد على الجانب البدني، لكن لدينا الإمكانيات للوقوف أمام كل الصعوبات”.

وفي المجموعة ذاتها، يسعى السودان إلى تعويض عثرته امام المغرب عندما يستضيف غينيا بيساو على أمل تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان.

ولا تختلف حال تونس عن جارتيها الجزائر والمغرب عندما تحل ضيفة على زامبيا العائدة بفوز ثمين على موريتانيا 2-1 في نواكشوط ضمن المجموعة الثانية.

وحققت تونس فوزا كبيرا على غينيا الاستوائية بثلاثية نظيفة لكنه لا يعكس مجريات المباراة ومعاناة “نسور قرطاج”.

وقال المدرب منذر الكبير “في الشوط الأول لم يظهر المنتخب بحقيقة إمكانياته، وكان شوطا للنسيان”، مضيفا “في الشوط الثاني ظهرنا بوجه مختلف، وهو ما مكننا من فرض سيطرة مطلقة على اللعب، فسجلنا 3 أهداف وكان بالإمكان أن نحرز خماسية، لكننا أضعنا على الأقل 3 فرص سانحة للتهديف”.

وستكون موريتانيا مطالبة بالفوز على مضيفتها غينيا الاستوائية للابقاء على امالها في النافسة على بطاقة المجموعة.

وتشهد الجولة الثانية قمتين ساخنتين، الأولى في المجموعة الرابعة بين ساحل العاج والكاميرون، والثانية في المجموعة السابعة بين جنوب إفريقيا وغانا. – (أ ف ب)