صلاح يفاجئ مسنة وعدد من الجماهير الشباب

فاجأ نجم نادي ​ليفربول​ المصري ​محمد صلاح​ سيدة مسنة بزيارتها في منزلها برفقة زميله في الفريق الاحمر اليوناني كوستاس تسيمكاس، قبل ان يشارك عدداً من الأطفال باللعب معهم بالكرة في جولة له خارج ملعب آنفيلد، وأهداهم قمصان ليفربول مناسبة لهم، وسط بهجة وسعادة كبيرتين من عشاق اللاعب المصري.

في وقت يستعد نادي ليفربول الى مواجهة نادي مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من عمر الدوري الانكليزي حيث يرغب الطرفان في التعويض عن ما فاتهما، بعد تعادل ليفربول في اول مباراتين وخسارة الشياطين الحمر في الجولتين الاولتين.

“My hero” 🤣

First surprise of the afternoon ✅ #FansofFans pic.twitter.com/WdoQczg2YU

— Liverpool FC (@LFC) August 18, 2022