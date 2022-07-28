صلاح ينافس على جائزة أفضل رياضي في بريطانيا

مدن- انضم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إلى قائمة المرشحين لجائزة الشخصية الرياضية الأفضل للعام الحالي في بريطانيا.

وأعلنت مؤسسة “إيثنيسيتي أوردز” عن قائمة المرشحين لجائزة الشخصية الرياضية الأفضل للعام الحالي في بريطانيا، والتي ضمت 3 من لاعبي كرة القدم، وهم: محمد صلاح وبوكايو ساكا ودومينيك كالفيرت لوين، إلى جانب 7 من محترفي الرياضات الأخرى.

واشتملت القائمة أيضا على أسماء العداء أليكس يي، والعداءة دينا أشير سميث، والرباعة كارنجيت كاور باينس، وكاترينا جونسون تومسون نجمة السباعي، والعداء مو فرح، والملاكمة ناتاشا جوناس، والدراج نيكولاس دلاميني.

وستحسم هوية الفائز بالجائزة بناء على تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للمؤسسة، وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 27 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

ومن جانبها، وضعت شبكة “sportbible” الإنجليزية، النجم المصري محمد صلاح، في التشكيل المثالي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل 120 هدفا وصناعة 52 هدفا في بطولة الدوري الإنجليزي، جاءت غالبيتها بقميص ليفربول، حيث لم يسجل سوى هدفين فقط خلال محطته مع تشيلسي.

وضمت القائمة حسب المراكز، كلا من بيتر شمايكل (حراسة المرمى)، ترينت ألكسندر أرنولد وجون تيري وفيرجيل فان دايك وآشلي كول (خط الدفاع)، بول سكولز وكيفين دي بروين وستيفن جيرارد (خط الوسط)، محمد صلاح وتييري هنري وكريستيانو رونالدو (خط الهجوم).-(وكالات)