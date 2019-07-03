“صلح جزاء عمّان” تُباشر النظر بشكوى “الصقور” على زهران

عمان – الغد – باشرت محكمة صلح جزاء عمان ، النظر في الشكوى التي أقامها رئيس نادي الوحدات السابق يوسف الصقور بحق لاعب النادي الفيصلي عدي زهران ، على خلفية ما بدر منه من أفعال في مباراة فريقه مع فريق نادي الوحدات في الموسم الماضي.

وصرح محامي المشتكي محمد دغمش أن المشتكى عليه أسند بحقه جرم إرتكاب فعل منافي للحياء العام ، وذلك بعد أن استمع مدعي عام عمان إلى بيّنة المشتكي الشخصية وأبرز بيناته الخطية واستخرج بواسطة خبراء المصنفات المرئية والمسموعة ، التي تؤكد ارتكابه للجرم المسند إليه.

وكان “الصقور” أكد في تصريحات سابقة أن قرار إسقاط الشكوى بحق زهران يعود إلى جماهير فريق نادي الوحدات.