“صلوا في بيوتكم”.. عبارة إضافية بعد ختم الآذان اعتبارا من صلاة المغرب اليوم – فيديو

عمان – الغد – عممت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم السبت، على جميع العاملين في المساجد والمصليات في المملكة بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية والقرارات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. بما فيها من إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة ، كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، على أن يضاف بعد الإنتهاء من الأذان “صلوا في بيوتكم” تردد مرتين قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة بأن القرار يشمل أيضاً خطبة وصلاة الجمعة بحيث يصلي كلٌّ صلاة الظهر في بيته. وأشار إلى أنه سيتم بث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة.

وأشار الخلايلة إلى أن هذا القرار جاء للحفاظ على الصحة العامة، وهو يتفق مع الشريعة الإسلامية التي وضعت مقاصد عامة وعلى رأسها الضرورات الخمس وأهمها حفظ الحياة الإنسانية.

وشدد الخلايلة على ضرورة تعاون الجميع، والعمل بالإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها اليوم، لما فيه من حماية ووقاية للجميع.