“صناعة الأردنّ” و”مجلس الأعمال في دبي” يبحثان توجيه استثمارات المغتربين الأردنيّين إلى المملكة

بحث رئيس غرفتي صناعة الأردنّ وعمّان المهندس فتحي الجغبير، مع رئيس مجلس الأعمال الأردنيّ في دبيّ إحسان القطاونة، الفرص الاستثماريّة المتاحة في المملكة وأهمّيّة توجيه استثمارات المغتربين الأردنيّين إلى بلدهم.

واتّفق الجانبان على دراسة إمكانيّة تشكيل لجنة لزيادة التنسيق والتبادل المعلومات فيما يخصّ الأنشطة الاقتصاديّة والاستثماريّة بهدف الترويج للمنتجات الصناعيّة الأردنيّة بشكل أكبر.

وأكّد المهندس الجغبير، على أهمّيّة زيادة التواصل مع رجال الأعمال الأردنيّين في الخارج لضمان مشاركتهم في صنع القرار ورسم السياسات الاقتصاديّة.

وقال إنّ هذا اللقاء تناول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصّة في مجال عقد اللقاءات الثنائيّة والمشاركة في الفعاليّات الاقتصاديّة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثماريّة المتاحة.

وثمن الجغبير حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الّذي قدّمه رئيس وأعضاء مجلس الأعمال الأردنيّ في دبيّ.

من جهته، أكّد القنصل العامّ الأردنيّ في دبيّ والإمارات الشماليّة عاصم العبابنة، على دور وزارة الخارجيّة الأردنيّة ببذل كافّة الجهود لدعم الصناعة الأردنيّة وضمان حركة انسياب المنتجات الأردنيّة إلى دبيّ.

وبدوره، أكّد القطاونة، أنّ مجلس الأعمال الأردنيّ في دبيّ يدعم توجّهات غرفة الصناعة في تسليط الضوء على كافّة الجهود الّتي تصبّ في مصلحة الشركات الأردنيّة والاقتصاد الوطنيّ.

ولفت إلى أنّ مجلس الأعمال سيبقى على تواصل دائم مع إدارة الغرفة لاطّلاعها وبشكل دائم على كافّة الأنشطة والفعاليّات الاقتصاديّة والاستثماريّة ذات الأهمّيّة للصناعة الوطنيّة.