صناعة الأردن تتابع معيقات نقل الصادرات للخارج

عمان- أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، ان الغرفة تتابع باهتمام مع المؤسسات الرسمية آليات حل المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي وتؤثر على إنتاجيته وصادراته للخارج، وبخاصة التي ظهرت خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

واشار الجغبير بهذا الخصوص الى متابعات الغرفة مع وزيري الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، والنقل خالد سيف، بالإضافة لدائرة الجمارك لمعالجة المعيقات التي تواجه نقل المنتجات الأردنية للسوق السعودية في ظل أزمة كورونا، والتي ترتب عليها وضع سائقي الشاحنات في الحجر الصحي.

ولفت المهندس الجغبير في تصريح صحفي اليوم الخميس، الى ان هذا رفع من كلف النقل الى السعودية بشكل كبير، ما أثر سلبا على تنافسية الصناعة الأردنية هناك.

واكد أنه تم الاتفاق على تفعيل عملية نقل الصادرات والمستوردات من البضائع من خلال عملية (باك تو باك)، مبينا ان ساحة التبادل التجاري على حدود العمري ستكون جاهزة مطلع الشهر المقبل.

واشار الى أنه سيتم تنظيم زيارة لوفد فني من غرف الصناعة والجهات المعنية للتأكد من جاهزية الساحة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا اهمية السوق السعودية للصادرات الصناعية الأردنية، والتي تصل الى حوالي 500 مليون دينار سنويا.(بترا)