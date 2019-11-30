“صناعة الأردن” تدرس إنشاء مول للصناعة الوطنية

عمان- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن غرفة صناعة الأردن تدرس إنشاء مول للصناعة الاردنية، بحيث يكون البيع فيه مباشرة من المصنع الى المستهلك، هذا عدا عن الشركة الحكومية التي سيتم تأسيسها بهدف الترويج للصناعات الأردنية، والتي قامت الغرفة بالمساهمة بها.

وأضاف الجغبير، خلال لقاء لقطاع الصناعات البلاستيكية في جمعية المستثمرين الأردنية اليوم السبت بحضور رئيس الجمعية بسام حمد، حرص مجلسي إدارة الغرفتين على الاستماع الى مشاكل وهموم القطاعات الصناعية، للعمل على تذليل المعيقات والعقبات التي تواجه هذه القطاعات، مشيرا الى ان الغرفتين تعملان على ترسيخ حقيقة بأن الصناعة هي الداعم الاساسي للاقتصاد الاردني وبأنها الاقدر على خلق فرص عمل لابناء هذا الوطن.

واضاف الجغبير أن حزمة الحوافز التي أقرتها الحكومة أخيرا للقطاع الصناعي، وان كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، الا ان الغرفة لن تكتفي بها وستواصل المطالبة بمزيد من الدعم لهذا القطاع، موضحا ان الغرفة تقدمت بطلب من الحكومة لتخصيص ارض لاقامة مركز دائم للمعارض في المملكة، والذي سيشكل في حالة اقامته مساهما رئيسيا في الترويج للصناعات الأردنية، وسيسهم في ترسيخ سياحة المعارض.

من جهته أشار المهندس علاء ابوخزنة ممثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية في غرفة صناعة الاردن، الى موافقة البنك الدولي على دعم قطاع الصناعات البلاستيكية، لمساعدة الشركات الاردنية العاملة في هذا القطاع على التصدير الى الاسواق غير التقليدية ومنها السوق الأوروبي والسوق الأمريكي، مضيفا ان غرفة صناعة الأردن ستقوم باعداد روزنامة سنوية للمعارض المتخصصة بالصناعات البلاستيكية لغايات حث الصناعيين على المشاركة بها.

واوضح ابوخزنة ان الغرفة ستقوم بتشكيل لجنة من اصحاب المصانع للعمل على توعية المصانع المنتجة لأكياس البلاستيك السوداء بضرر هذه الاكياس على البيئة وحثهم على عدم انتاجها، خصوصا وان هناك قرار حكومي بمنع استخدامها اعتبارا من مطلع العام القادم.

مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي دعا الصناعيين الى الاستفادة من مشروع الطاقة الشمسية الذي يتم انشاءه حاليا من قبل غرفة صناعة عمان بطاقة تصل الى (100) ميغا، والذي يتوقع ان يساهم في تخفيض كلفة استخدام الطاقة في المصانع.

واستعرض صناعيون خلال اللقاء عددا من القضايا والمعيقات التي تواجه هذا القطاع والتي تركزت في عدم توفر العمالة اللازمة اضافة الى ارتفاع اسعار الطاقة وكذلك بعض القضايا الخاصة بالغذاء والدواء ووزارة البيئة.

يذكر ان قطاع الصناعات البلاستيكية يعمل به 587 مننشأة صناعية تشغل حوالي (10) آلاف عامل وعاملة براسمال يتجاوز الـ 118 مليون دينار، فيما بلغت صادراته خلال العام الماضي 2018 حوالي (205.4) مليون دينار.