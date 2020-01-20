صناعة الأردن تدعو الحكومة لشمول المناطق التنموية بالحوافز الصناعية

عمّان- دعت غرفة صناعة الاردنً الحكومة لشمول المناطق التنموية بالحوافز الصناعية التي منحتها الحكومة مؤخرا عبر منح المستثمرين في القطاعات الصناعية دعما ماليا مباشراً بنسبة 3 بالمئة من قيمة صادراتهم الحالية و 5 بالمئة من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق.

وقال رئيس غرفتي صناعة الاردنً وعمان المهندس فتحي الجغبير ان المناطق التنموية تعتبر احد ركائز الاستثمار للقطاع الصناعي، مؤكدا على ان شمولها بالحوافز الصناعية خصوصا فيما يتعلق بالصادرات تعتبر فرصة ‘ثمينة’ لتحفيز الصادرات بشكل اكبر.

وقال الجغبير في البيان الذي أصدره اليوم، ان عددا من القطاعات الصناعية العاملة في المناطق التنموية بحاجة لدعم لزيادة نموها ورفع تنافسيتها.

وشدد على أهمية الحفاظ على المناطق التنموية التي تبعد عن العاصمة عمان وذلك لدورها في تشغيل أهالي المناطق التي تتواجد فيها، علما ان كلف الصناعيين في تلك المناطق اعلى من الصناعيين المتواجدين في المناطق القريبة بسبب

كلف النَقل والصيانة والعديد من الأمور الأخرى.

واكد على ان دعم القطاعات الصناعية بشكل عام ينعكس مباشرة على أداء الاقتصاد الوطني، نظرا لحجم القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ويشار الى ان المدن الصناعية الستة العاملة في المملكة تضم 860 شركة صناعية بحجم صاد ارت بلغ 1.4 مليار دينار بعدد عاملة وصل إلى 57 ألف عامل بنهاية عام 2018.

وأعاد الجغبير التأكيد على ان القطاع الصناعي احد القطاعات الحيوية والمعززة للناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أن القطاع أثبت قدرته على التماسك والديمومة والاستمرارية.