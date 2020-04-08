“صناعة الأردن” تطالب الحكومة بتشغيل قطاعاتها بأسرع وقت

الجغبير: مطالبات مستمرة لتشغيل كافة المنشآت الصناعية باسرع وقت

عمّان- اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، انه يتأمل ان يعود العمل في كافة المنشآت الصناعية في اقرب وقت، وذلك بناء على المطالبات التي قامت بها الغرفة للحكومة.

وقال المهندس الجغبير، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، ان مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن على تواصل دائم مع وزارة الصناعة والتجارة للمطالبة بعمل كافة القطاعات الصناعية باسرع وقت.

وأشار الى ان القطاعات التي تعمل حاليا تطبق اعلى إجراءات السلامة حرصا على ضمان توفير بيئة آمنة للعاملين فيها، وبحسب متطلبات الحكومة.