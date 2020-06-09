صناعة الأردن تطلق تطبيقها الالكتروني الخاص

أطلقت غرفة صناعة الأردن تطبيقاً إلكترونياً خاصاً بها “Jordan chamber of industry App.”. وهو التطبيق الأول من نوعه على مستوى غرف الصناعة والتجارة في الأردن.

وأكد مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق في بيان صحفي أصدره اليوم، أن إطلاق التطبيق جاء لمواكبة التطورات التكنولوجية والتوجه نحو الاتمتة الإلكترونية لمختلف انشطة الغرفة وخدماتها، بما يرفع مستوى التواصل والتفاعل مع اعضاء الغرفة الصناعيين، ويسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم وإتاحة الوصول بأي وقت ومن أي مكان.

وبين الدكتور ماهر المحروق، بأن التطبيق سيتيح الوصول الى آخر الأخبار المتعلقة بالقطاع الصناعي، والأنشطة والفعاليات ذات الصلة بالصناعة الوطنية سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي، إضافة الى القرارات والقوانين والأنظمة والتعاميم الصادرة، والمتعلقة في العديد من المجالات، كما ويوفر التطبيق دليلاً صناعياً، يتيح الوصول الى عنواين ومعلومات الإتصال لمختلف المنشآت العاملة في القطاع الصناعي، لتسهيل التعاوين والتشبيك بين منشآت القطاع.

وأوضح المحروق، بان توجه الغرفة نحو تقديم خدمات إلكترونية، جاء بالتزامن مع تدعيات آزمة كورونا، للتقليل من آثار التجمعات المكانية والملامسة، التي تعتبر أحد أسباب إنتشار وباء كورونا بين الأفراد، وبالتالي ضرورة التأكيد على إيجابيات الإقتصاد الرقمي في الحد من إنتشار الأمراض.

كما وأكد المحروق، على ضرورة التوسع في أتمتة الخدمات المؤسسية المقدمة إلكترونياً في المستقبل في القطاعين العام والخاص، لما لها من آثار إيجابية واسعة، في التقليل من الإجراءات البيروقراطية، والوقت والجهد المبذول للحصول على أية خدمة مؤسسية، وأيضاً التوجه نحو تطبيق مفهوم الإقتصاد الرقمي، بهدف خلق دولة مؤسسية مبنية على التقدم والنهوض التكنولوجي المعاصر، وهذا ما ستسعى له الغرفة داخل القطاع الصناعي بمختلف قطاعاته ومنشآته.

واعتبر المحروق، ان اطلاق مثل هذه الخدمات الذكية يعكس مفهوم مجتمع الأعمال الذكي القادر على مواكبة مسيرة النمو والتطور، ولذلك فإن الخدمات الذكية التي تطلقها الغرفة تهدف لخلق بيئة عمل مواتية وملائمة للتطورات والتغيرات الإقتصادية والإجتماعية محلياً ودولياً.

وختاماً، بين المحروق بأن التطبيق ما زال في المرحلة الأولى من الإصدار، وسيتم تطوير وإجراء بعض التعديلات ليشمل خدمات أكثر ونطاق أوسع من الأنشطة والفعاليات الإلكترونية وبما فيه خدمة للمنشآت الصناعية.