“صناعة الأردن”: خطة لتشغيل المصانع وإعادة عجلة الانتاج

طارق الدعجة

عمان-قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير إن الغرفة بصدد اعداد خطة شاملة سيتم رفعها إلى الحكومة قريبا من اجل تشغيل جميع القطاعات الصناعية وإعادة عجلة الاقتصاد.

وأشار الجغبير الى اجتماع عقد مساء امس مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري وتم التباحث حول هذا الموضوع والتأكيد على ضرورة السماح لجميع القطاعات الصناعية بالعمل ضمن شروط ومعايير محددة.

واكد الجغبير أن الغرفة تدرك الهموم والمعاناة التي يمر بها الصناعيين وهاجس تأمين رواتب العاملين لديهم بسبب تاثير فيروس كورونا المستجد على توقف الانتاج والتصدير والبيع.