“صناعة الأردن”: فرص تصديرية كبيرة للسوق الروسية

عمان- أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن الصناعة الأردنية تمتلك فرصا تصديرية كبيرة للسوق الروسية ما تزال غير مستغلة تقدر بحوالي 23 مليون دولار.

وأشار الجغبير، في تصريح خاص أمس، الى أن الفرص تتركز في صناعات منتجات قطاعات الألبسة والصيدلانية والكيماوية، بالإضافة للمنتجات الزراعية من الخضراوات والفواكه.

وبين أن استغلال هذه الفرص التصديرية يتطلب تحسين العمليات الترويجية وزيادة الجهود التسويقية وتكثيف علميات الوصول الى المشترين الروس بدون الحاجة الى زيادة الاستثمارات أو تطوير العملية الإنتاجية.

وقال “إن السوق الروسية تعد وجهة تصديرية غير تقليدية وتتميز بالطلب المرتفع والمتزايد بفعل كبر حجم اقتصاد روسيا التي بلغت قيمة مستورداتها العام الماضي حوالي 240 مليار دولار”، مشيرا في الوقت نفسه الى أن حجم الصادرات الأردنية الى روسيا لا يرقى لمستوى الطموحات وما يجمع البلدين من علاقات تاريخية؛ حيث بلغت خلال العام الماضي 2ر2 مليون دولار من الخضراوات والأدوية والمواد الكيماوية وبعض المنتجات الغذائية، مقابل ما يقارب 176 مليون دولار مستوردات من الشعير والزيوت النفطية وسلع أخرى.