صناعة الأردن: لا نية لزيارة كوسفو ردا على توجهاتها السياسية بالمنطقة

الغد- أعلنت غرفة صناعة الأردن انه لا نية مطلقة لترتيب زيارة لوفد من الصناعيين اردني إلى كوسوفو، تعبيرا عن توجهاتها السياسية بالمنطقة.

واكدت الغرفة في البيان الذي أصدرته، على انها تسعى دائما لفتح أسواق جديدة امام الصادرات الوطنية وذلك لدعم المنتج الوطني، مشددة على ان الأسواق التي تستقبل المنتج الوطني كثيرة ومتنوعة.

ويشار الى ان الغرفة كانت قد أعلنت بداية اذار عن بحث تنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني الى جمهورية كوسوفو لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال زيارة سفير جمهورية كوسوفو غير المقيم لدى المملكة إلير دوغولي الى مبنى الغرفة.