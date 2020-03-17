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“صناعة الأردن” و”عمان” تطلقان حملة تعقيم للمرافق العامة والحيوية

منذ ساعتين
"صناعة الأردن" و"عمان" تطلقان حملة تعقيم للمرافق العامة والحيوية

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عمان-الغد- أطلقت غرفتي صناعة الأردن وعمان حملة وطنية لتطهير وتعقيم الاماكن العامة في العاصمة عمان والتجمعات السكانية والمرافق الحيوية المختلفة.
وستكون حملة التطهير والتعقيم حسب بيان صادر على لسان رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير وبالشراكة مع امانة عمان الكبرى وعدد من بلديات المملكة , ومتطوعين من اللجان الكشفية، حيث ستنتشر الكوادر حسب برنامج معد لمختلف الاماكن العامة والحيوية.
واكد الجغبير على ان هذه الحملة تهدف اولا واخيرا المساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد , وحرصا على سلامة وصحة المواطن الاردني.
وأشار الجغبير الى أن واجبات القطاع الصناعي الوطنية ومسؤولياتها المجتمعية , وضرورة التلاحم والالتفاف بين مختلف الشرائح والقطاعات فب المملكة , تحتم عليه المساهمة بشكل فاعل بكل ما من شأنه مواجهة انتشار هذا الفيروس .
وابدى الجغبيراستعداد الغرفة على تقديم كافة مستلزمات وادولت التعقيم والتطهير لمختلف الجهات الحكومية والرسمية وبشكل مجاني

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