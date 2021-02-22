“صناعتا الأردن وعمان” تدعوان الحكومة للتروي ومشاركة القطاع الخاص بقرار الإغلاقات

عمّان- الغد- دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الحكومة الى التروي ومشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات المتعلقة في تشديد الإجراءات المرافقة للحالة الوبائية كحظر الجمعة او زيادة عدد ساعات الحظر.

واكد المهندس الجغبير في البيان الذي أصدره اليوم، ان الجميع يدرك حساسية الوضع للحالة الوبائية في المملكة، لاسيما بعد ان ارتفعت أعداد الإصابات بفايروس كورونا بشكل قياسي ومقلق.

ولفت الى ان تطبيق أي إجراءات جديدة بسبب الوضع الوبائي ستضع الاقتصاد والإنتاجية على المحك، مشددا على ان القطاع الخاص لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الاغلاقات.

ودعا المهندس الجغبير الحكومة الى تشديد الإجراءات الوقائية الرادعة لعدم التزام المواطنين باجراءات السلامة العامة، مؤكدا ان التأكد من مدى التزام الجميع في إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي تعتبر افضل بكثير من تطبيق إجراءات الحظر.