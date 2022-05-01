صناعة حلوى “الكليجة” قبل العيد.. موروث شعبي عراقي

اعتادت العائلة العراقية ومنذ مئات الأعوام على صنع حلوى العيد (الكليجة) التي تعدها النساء والفتيات بأيديهن في البيوت ثم يتسابق الشباب لحمل صحون الكليجة من أجل شيها في الأفران.

وتعد (الكليجة) واحدة من أهم الحلويات التي تتناولها وتقدمها العائلة العراقية للضيوف خاصة في مواسم الأعياد.

إعداد حلوى الكليجة

تصنع (الكليجة) من الدقيق المغمس بالدهن البلدي وبعد أن تصبح المادة على شكل عجينة تقوم النساء بتقطيع العجينة على شكل قطع صغيرة يتم حشوها بنوع خاص من التمر يسمى (الخستاوي).

وكذلك تحشى بمواد أخرى غير التمر مثل السمسم أو المكسرات المجروشة ومطيبات ومواد مختلفة حسب رغبة الصانع.

أصل كلمة “كليجة”

تعتبر كليجا كلمة ( فارسية )، وتعني الخبز الصغير المعجون بالزبد.

كما جاء ذكر الكليجة في رحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، حيث كان بن بطوطة في رحلة إلى بلاد خوارزم ونزل ضيفًا على مائدة أمير خوارزم قطلو دمور، فقام بوضع وصف للمائدة فقال فيها ( الطعام من الدجاج المشوي والكراكي وأفراخ الحمام، وخبز معجون بالسمن يسمونه الكليجة، والكعك والحلوى).

كما تحدث عنها القزويني حيث كان يكتب عن قرية نضيراباذ والتي كانت من قرى قزوين فقال (فلما كان وقت النيروز وعادتهم أن يحملوا الهدايا، بما فيها سلال فيها أقراص مدهونة وكليجات وجرادق ).

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