بعد صناعته محليا.. دواء “كولشيسين” متوفر بالأسواق

عمان- الغد- أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة سمحت مؤخرًا بتصنيع دواء “كولشيسين” محليًا، مما أسهم في عدم نقص الدواء ورفد السوق المحلي بكميات كافية منه وبما يضمن توفيره في المملكة للاستخدام في علاج مرضى حمى البحر الأبيض المتوسط وغيرها من الاستخدامات الطبية الأخرى.

وأشار مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن المؤسسة تسخر كافة إمكاناتها لا سيما في ظل تداعيات جائحة كورونا لتعزيز الأمن الدوائي وضمان توفير الأدوية في السوق الأردني وعدم انقطاعها من خلال دعم الصناعة الوطنية والشركات المحلية وتبسيط الإجراءات أمامها.

هذا وتدعو المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية، للتواصل معها وإبلاغها في حال عم توفر أي دواء في السوق المحلي عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق واتساب على الرقم 0795632000